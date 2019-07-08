Pendik'te hamile kadına saldıranların cezası belli oldu

Pendik’te trafikte yol verme kavgası sonrası bir sürücü, aracını içerisinde hamile bir kadının da olduğu otomobilin önüne kırmıştı. Araçtan inen iki şahıs ardından hamile kadın ve eşinin olduğu aracın aynasını kırıp, tekmeledikten sonra araca zarar vermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, şahısları tespit etti. Avukatıyla birlikte sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine gelen şüpheli H.S.’nin ifadesi alınarak adli işlem yapıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu’nun 45 ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 90. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak geri alındı.
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara, Deniz, Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden de adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
SALDIRGAN ŞAHISLAR DA GENÇ ÇİFTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Öte yandan şahısların, kendilerine hakaret ve küfür ettikleri gerekçesiyle çiftten şikayetçi oldukları öğrenildi.
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