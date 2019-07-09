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14:44 09 Temmuz 2019
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    pasaport

    Yurt dışı çıkış harcının artmasıyla 427.6 milyon liralık ek gelir elde edilecek

    © AA /
    Türkiye
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    AK Parti'nin dün verdiği yasa teklifine göre yurt dışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya yükselecek. 2007-20018 yılları arasında bu harçlardan toplam 969 milyon lira gelir elde edildi. 2020 yılında ise 15 liralık harç üzerinden hesaplanan tahminle 183.3 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

    AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sundukları yasa teklifinde yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

    © DHA /
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    Habertürk'te yer alan habere göre bu harç vatandaşların hayatına 2001 yılında girdi. 2001-2002 yıllarında yurt dışına çıkanlardan 50 dolar harç alındı. Bu rakam 2002-2007 yılları arasında 70 lira olurken, 2007'den bugüne kadar 15 lira olarak uygulandı. Söz konusu harç yurt dışına çıkan, Türkiye dışında bir yerde oturma izni bulunmayan 7 yaş ve üzerindeki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınıyor. 

    Yurt dışına çıkış harcının 15 lira olarak alınmaya başlandığı 2007 yılında bu harçtan devletin elde ettiği gelir 58.9 milyon lira olmuştu.

    Geçtiğimiz yıl ise söz konusu rakam 105.4 milyon liraya ulaştı. Son 11 yılda elde edilen gelir ise 969 milyon lirayı buldu.

    pasaport
    © AA /
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    Meclis'e sunulan bütçe tasarısına göre bu yıl yurt dışı çıkış harçlarından 142 milyon 717 bin lira, gelecek yıl ise 183 milyon 259 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz yıl yurt dışına çıkan vatandaş sayısı TÜİK verilerine göre 8.3 milyon oldu. Ancak elde edilen gelir 7 milyon civarında kişiden yurt dışı çıkış harcı alındığını ortaya koyuyor. Eğer geçen yıl bu vatandaşlardan 15 yerine 50 lira alınsaydı elde edilen gelir 350.3 milyon lira olacaktı. Dolayısıyla 2019 ve 2020 için bütçe tahminleri yapılırken muhtemelen yurt dışı çıkış harcındaki artış öngörülmemişti.

    BU SENEYE ETKİSİ SINIRLI OLACAK

    Söz konusu zam en iyi ihtimal ağustos itibarıyla geçerli olacak. Yurt dışına çıkışların önemli bir bölümünün yazın gerçekleştiğini düşünülürse söz konusu artışın bütçeye çok anlamlı bir artısı olmayacak. Gelecek yılın 183 milyon 259 bin liralık gelir beklentisi 15 lira üzerinden hesaplandığında 12.2 milyon vatandaştan yurt dışı çıkış harcının alınacağının tahmin edildiğini gösteriyor.

    iPhone 7- iPhone 8
    © REUTERS / Issei Kato
    Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenen harç miktarı 170 TL'den 500 TL'ye yükseldi
    Buna göre 50 liralık yeni harçla 2020 yılında bu kalemden 610 milyon 863 bin lira gelir elde edilebilir. Yani son artışın gelecek yıl bütçeye katkısı 427 milyon 604 bin lirayı bulabilir. 

    Bu katkının ne kadar önemli veya önemsiz olduğunu anlamak için oransal olarak bütçeye kazandırdığına bakmak gerekiyor. Son sunulan bütçe tasarısında gelecek yıl net bütçe gelirlerinin 999 milyar 793 milyon 61 bin lirayı bulacağı bildirildi. Yani yurt dışı çıkış harçlarından elde edilecek ek 427 milyon 604 bin liralık bütçe gelirlerini yüzde 0.04 artıracak. 

    Etiketler:
    AK Parti, Yasa teklifi, gelir, TL, Harç, yurt dışı, Pasaport
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