Yurt dışı çıkış harcının artmasıyla 427.6 milyon liralık ek gelir elde edilecek

AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sundukları yasa teklifinde yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkarılmasının öngörüldüğünü açıkladı.Habertürk'te yer alan habere göre bu harç vatandaşların hayatına 2001 yılında girdi. 2001-2002 yıllarında yurt dışına çıkanlardan 50 dolar harç alındı. Bu rakam 2002-2007 yılları arasında 70 lira olurken, 2007'den bugüne kadar 15 lira olarak uygulandı. Söz konusu harç yurt dışına çıkan, Türkiye dışında bir yerde oturma izni bulunmayan 7 yaş ve üzerindeki tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınıyor.
Yurt dışına çıkış harcının 15 lira olarak alınmaya başlandığı 2007 yılında bu harçtan devletin elde ettiği gelir 58.9 milyon lira olmuştu.
Geçtiğimiz yıl ise söz konusu rakam 105.4 milyon liraya ulaştı. Son 11 yılda elde edilen gelir ise 969 milyon lirayı buldu.
BU SENEYE ETKİSİ SINIRLI OLACAK
Söz konusu zam en iyi ihtimal ağustos itibarıyla geçerli olacak. Yurt dışına çıkışların önemli bir bölümünün yazın gerçekleştiğini düşünülürse söz konusu artışın bütçeye çok anlamlı bir artısı olmayacak. Gelecek yılın 183 milyon 259 bin liralık gelir beklentisi 15 lira üzerinden hesaplandığında 12.2 milyon vatandaştan yurt dışı çıkış harcının alınacağının tahmin edildiğini gösteriyor.
Bu katkının ne kadar önemli veya önemsiz olduğunu anlamak için oransal olarak bütçeye kazandırdığına bakmak gerekiyor. Son sunulan bütçe tasarısında gelecek yıl net bütçe gelirlerinin 999 milyar 793 milyon 61 bin lirayı bulacağı bildirildi. Yani yurt dışı çıkış harçlarından elde edilecek ek 427 milyon 604 bin liralık bütçe gelirlerini yüzde 0.04 artıracak.
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