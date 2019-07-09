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17:44 09 Temmuz 2019
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    ODTÜ

    ODTÜ'deki polis şiddetine suç duyurusu

    © AA /
    Türkiye
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    ODTÜ'de ağaçların kesilip KYK yurdu yapılmak istenmesine tepkiler sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ağaç kesimine karşı yapılan eyleme sert müdahale eden ve meslek örgütü temsilcilerini kampüse almayan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yapılması planlanan Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı dün üniversitede eylem yapanlara polis müdahale etti, polis denetiminde bölgedeki ağaçlar kesildi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Öğrencilerin KYK yurduna karşı direndiği ODTÜ'ye polis girdi, ağaçların kesimine başlandı
    Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ’de yurt yapımı için ağaçların kesilmesi, ruhsatsız olarak inşaata başlanması ve polisin müdahalesine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu süreçte rol alan herkes başta Verşan Kök, danışmanları ve rektör yardımcıları olmak üzere, ağaç kesimini yapanlar, Anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş Anayasal bir kuruluş olan Mimarlar Odası ve diğer oda yöneticilerini alana zor kullanarak girmelerini engelleyen, emniyet müdür yardımcısı ve o gün görev alan tüm polisler yargı önünde hesap verecekler hepsi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk" dedi.

    ​İnşaat alanını denetlemek isteyen Çankaya Belediyesi görevlileri ve meslek odaları temsilcilerinin alana sokulmadığını ve kamu görevlerini yapmasının engellendiğini belirten Candan, "Bu nedenle 2863 sayılı Kanuna muhalefet, görevi kötüye kullanma, kamu malına zarar verme suçlarından haklarında suç duyurusunda bulunduk. Yargı önünde tüm sorumlular hesabını verene kadar hukuksal mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

    KANUN MADDELERİNİ HATIRLATTILAR

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

    Kadıköy’de ODTÜ eylemine polis müdahalesi
    © Fotoğraf : Twitter
    Kadıköy’de ODTÜ eylemine polis müdahalesi
    “Bugün sabah saatlerinde Kavaklık Alana polis marifetiyle girilmiş, öğrenciler darp edilerek biber gazı uygulaması ile alandan çıkarılmış ve ağaç kesimi hızla başlamıştır. Çankaya Belediyesi yetkilileri mühürleme işlemi yapmak üzere ODTÜ’ye girmeye çalışmakta ancak alana hukuksuz bir şekilde alınmamaktadır.

    Emniyet Teşkilatı yetkilileri bugün kamu görevini ifa etmek üzere ODTÜ’de bulunan TMMOB Mimarlar Odası yöneticilerini hukuka aykırı şekilde alana sokmamış, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yargıya taşıdığı husus hakkında demokratik ve barışçıl tepki göstermek üzere gittiği alanda kamu görevini yapmasını engellemek suretiyle görevi kötüye kullanmışlardır.

    TCK m. 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç yıldan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

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    Etiketler:
    TMMOB, Suç duyurusu, Şiddet, polis, KYK, ODTÜ, Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası
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