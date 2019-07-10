İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı

'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunluğu olacak.
Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.
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