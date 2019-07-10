İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanunun ardından ilgili yönetmelik yeniden düzenlenirken daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.

'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlık, yeni düzenlemesiyle okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, okul öncesi kurumlarda güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde 50'şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim (tam gün) yapılacak.

Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunluğu olacak.

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.