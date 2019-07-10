İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü Daire Başkanı Şimşek istifa etti

İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından görevinden istifa etti. İSPARK A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Şimşek, Okçular Vakfı'nın da mütevelli heyetinde bulunuyor.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, 2004 yılı yerel seçimleri ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne atanan Mehmet İhsan Şimşek, 2012 tarihinde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Şimşek, Okmeydanı Okçular Tekkesi bünyesinde kurulan Okçular Vakfı'nın da mütevelli heyetinde bulunuyor.

7 yıldır İBB'de Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı yapan Şimşek, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından görevinden istifa etti.

Şimşek, İBB'nin en çok tartışılan şirketlerinden İSPARK A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şimşek, İTO kayıtlarına göre hala İSPARK'taki görevine devam ediyor.