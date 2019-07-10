Ali İsmail Korkmaz, mezarı başında anıldı

Anma programında anne Emel Korkmaz, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.
Baba Şahap Korkmaz, burada yaptığı konuşmada acı ve zor günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ederek, canlarını yakanların kendi yüreklerinde de aynı acıyı yaşamalarını temenni etti.
Gencin ağabeyi Gürkan Korkmaz ise kardeşi Ali İsmail'in aralarından ayrılışının altıncı yılında onu ölüm şekliyle değil hayattayken yapmak istediklerini yaparak ve yeni bir hikaye başlatarak andıklarını belirtti.
Ali İsmail'in adını yaşatmak adına vakıf kurduklarını ifade eden Gürkan Korkmaz, gençlerin eğitim, sanatsal, kültürel projelerine destek olduklarını kaydetti.
Ali İsmail'in aramızdan ayrılışının 6. yılında onu özlemle anıyoruz. Ali İsmail’in nefes alabileceğimiz, özgür, eşitlikçi ve çatışmasız bir dünya hayalinin peşinden koşmaya hep beraber devam ediyoruz ve edeceğiz, çünkü birlikte güçlüyüz. #AliismailKorkmaz #AliİsmailHep19Yasında pic.twitter.com/Ky7GRXvtF5— Ali İsmail K. Vakfı (@Alikev_org) 10 Temmuz 2019
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