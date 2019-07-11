Burgaz-İstanbul arası 3 saate iniyor

Bulgaristan ile Türkiye arasında bir dostluk hamlesi daha hayata geçiriliyor. İstanbul'dan Bulgaristan'ın Burgaz şehrine deniz seferleri yapılacak. Böylece hem kara yolu ulaşımındaki problemler azaltılacak hem de altı saatlik yol yarı yarıya kısalacak.

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre bir süredir gündemde olan İstanbul ile Bulgaristan’ın Burgaz şehrini deniz üzerinden birbirine bağlama projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

İki ülke arasında turizmi canlandırmayı hedefleyen proje kapsamında 2018 yılında İDO ve Burgaz Deniz Terminali Müdürlüğü çalışmalarına başlamıştı.

Seferlerin yapılabilmesi için 300-400 kişilik yüksek süratli bir deniz otobüsü gerektiği ve bu gemiye ilişkin Bulgar tarafının İstanbul Valiliği ile irtibat kurduğu öğrenildi. Yapılacak çalışmalarla Burgaz-İstanbul arası 6 saatlik yolun, deniz ulaşımıyla 3 saate düşmesi bekleniyor.

Deniz otobüsü ya da yolcu taşıma tekneleri ile turistlik geziler şeklinde düzenlenecek seferler ile iki ülke arasında hem turizmin canlandırılması hem de iki ülke arasında ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.