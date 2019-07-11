Muğla'daki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün saat 15:10 sıralarında çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını 18. saatinde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaşan yangınla ilgili son bilgileri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

18 saat boyunca yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınla ilgili son bilgileri, saat 08.15 sıralarında yangın bölgesinde kameraların karşısına çıkan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi.

Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"İlk tespitlere göre zirai tarladan çıkan bir yangın ve tamamen kontrol altına alınmış durumda. Tedbir amaçlı boşaltılan mahallere vatandaşlarımızın geri dönüşleri başladı.

Büyüklük itibarıyla çok büyük değil ama yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye alındı ve tüm kurumlar ciddi bir çalışma yaptı. 350 hektarlık bir alandan bahsediliyor ki çalışmalar sonucu netleşecek. Türkiye'nin en büyük orman yangının 17 bin hektarlık olduğunu hatırlatmak isterim.

Helikopter ile havadan baktık, yangındaki durum korktuğumuz gibi değil, korkutucu olan yerleşim yerlerini tehdit etmesiydi. Sıcaklık, nem ve rüzgar dün yangının hızlı şekilde yayılmasına neden oldu. Bu saat itibarıyla ise, rahat konuşuyoruz ve bunu görünmez kahramanlarımıza borçluyuz."