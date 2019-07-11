Kayıt
12:24 11 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Tuğba Özay'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret: Ayağına taş değmesin

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    2015 yılında CHP'den milletvekili aday adayı olan eski manken Tuğba Özay annesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Özay daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.

    İmamoğlu'nu annesiyle birlikte ziyaret eden Özay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettik... Şunu içtenlikle ifade edebilirim ki karşımda genç, dinamik, heyecan dolu, gözleri ışıl ışıl parlayan, sevgi yüklü, ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan, her kesimden insanın abisi, kardeşi, oğlu olabilecek, o samimiyeti hissedeceğiniz bir lider var... Annem devletimize 30 yıl boyu hizmet etmiş binlerce öğrenci yetiştirmiş bir öğretmen. Annem, oğlum diye sarılarak kutladı kendisini" dedi. 

    © Fotoğraf : Instagram
    Tuğba Özay - Ekrem İmamoğlu

    Tuğba Özay
    © Fotoğraf : Twitter
    Eski manken Tuğba Özay: CHP'de değişim rüzgarı esmeli
    İBB Başkanı ile fotoğraflarını da paylaşan Özay, şu ifadeleri kullandı: 

    "Gerçekten de hissediyorsunuz kendisinde bu sıcaklığı... Sayın başkanımızın yolu açık olsun... Ayağına taş değmesin. Görevini en iyi şekilde başarsın... Genç ve dinamik ekibiyle birlikte İstanbul'u şahlandırsın... Bizlerin ayrılığa değil birlik ve beraberliğe ihtiyacı var! Bizlerin kültüre, sanata, eğitime, işe, aşa, doğal yaşamın korunmasına ihtiyacı var! Bizlerin herkese eşit mesafede durabilen siyasilere ihtiyacı var! Baskısız, korkusuz, kaygı duymadan konuşabileceği, tartışabileceği, yorumlayabileceği platformlara ihtiyacı var! Bizlerin ılımlı, olumlu, güler yüzlü insanlara ihtiyacı var! Bizlerin Ata'mızın yolunda ilerleyen aydınlık yüzlere ihtiyacı var ! Ve bizlerin az biraz cesarete ihtiyacı var ! Ve umuyoruz ki tüm bunlar başkanımızda var! Tekrar kutlu olsun!"

    © Fotoğraf : Instagram
    Tuğba Özay - Ekrem İmamoğlu

    Özay paylaşımının altına 'farklı görüşteki takipçileri' için de "Lütfen saygıyı aşmadan yorumlasınlar ya da hiç yorumlamasınlar. Burası kavga edilecek bir mecra değil" notunu düştü. 

    © Fotoğraf : Instagram
    Tuğba Özay - Ekrem İmamoğlu
    Etiketler:
    CHP, Ziyaret, Ekrem İmamoğlu, Tuğba Özay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan Agave bitkisi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı.
    Osmaniye'de 'yüzyıl bitkisi' çiçek açtı
    Karikatür
    Mahkemeden Trump'a Twitter kararı: Kullanıcıları engelleyemez
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet