AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP, S-400 konusunda Amerikan tezlerini dillendirmektedir, Türkiye'nin milli muhalefet açığı var

Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Ülkemize karşı terör enstrümanının bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücadelede kararlılığımız sürüyor.
- Srebrenitsa modern dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor.
- 15 Temmuz'da milletimiz topyekün direnerek demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu.
- 15 Temmuz'da hiçbir zaman dinmeyecek bir acıyı anıyoruz ama darbe girişimini bertaraf ederek işgalden kurtulmuş olmanın coşkusunu da yaşıyoruz.
- Tüm ülkelerin gemileri Doğu Akdeniz'i kapsamış durumda. Haritaya baktığınızda bütün dünyanın Akdeniz'e yığıldığını görüyorsunuz. Suriye ve Irak da Akdeniz'de.
- Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir.
- Türkiye'nin milli muhalefet açığı vardır. CHP, S-400 konusunda Amerikan tezlerini dillendirmektedir.
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