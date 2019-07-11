AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP, S-400 konusunda Amerikan tezlerini dillendirmektedir, Türkiye'nin milli muhalefet açığı var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir. CHP, S-400 konusunda Amerikan tezlerini dillendirmektedir." dedi.

Çelik'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Ülkemize karşı terör enstrümanının bir saldırı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörle mücadelede kararlılığımız sürüyor.

- Srebrenitsa modern dünyanın bir utancıdır. Büyük bir insani dramdır. umarız ders alınır ama her seferinde böyle söylüyoruz. Kimse kolunu kıpırdatmıyor.

- 15 Temmuz'da milletimiz topyekün direnerek demokrasimizin milli kimliğimizin bir parçası olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu.

- 15 Temmuz'da hiçbir zaman dinmeyecek bir acıyı anıyoruz ama darbe girişimini bertaraf ederek işgalden kurtulmuş olmanın coşkusunu da yaşıyoruz.

- Tüm ülkelerin gemileri Doğu Akdeniz'i kapsamış durumda. Haritaya baktığınızda bütün dünyanın Akdeniz'e yığıldığını görüyorsunuz. Suriye ve Irak da Akdeniz'de.

- Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir.

- Türkiye'nin milli muhalefet açığı vardır. CHP, S-400 konusunda Amerikan tezlerini dillendirmektedir.