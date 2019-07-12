İhraç edildiği belediyeye davul zurnayla döndü

2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen bir ihbar mektubunda, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt'un 'terör örgütüne üye olmaktan' tutuklanıp öğretmenlikten atıldığı ve 2009 yılında Mustafa Akaydın döneminde yapılan atamasının 657 Sayılı Devlet Memurluğu Kanunu'na aykırı gerçekleştiği belirtildi.
Karakurt, yapılan işlemin iptal edilmesi ve parasal hak kaybının yasal faiziyle tazmini istemiyle konuyu yargıya taşıdı. Antalya 2. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
KARAKURT'UN 42 AYLIK MAAŞ VE SOSYAL HAKLARININ AYLIK YASAL FAİZİYLE ÖDENMESİNE HÜKMEDİLDİ
Kararı temyize götüren Karakurt'a bir kötü haber de Danıştay'dan geldi. 2017 yılında verilen kararda Danıştay, Karakurt'un ihracını onadı. Ortada bir haksızlık olduğunu gerekçe gösteren Karakurt, Danıştay'a karar düzeltme başvurusunda bulundu.
Görevden alınırken Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Konservatuar Şube Müdürlüğü'nde çalışan Karakurt, dün itibarıyla aynı yerde göreve başladı.
Karakurt göreve başlamasını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası bahçesinde basın açıklaması yaparak duyurdu.
Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşen açıklamada Karakurt, baskılara ve yıldırmalara dayandığını ve verdiği haklı mücadeleyi kazandığını söyledi. Önceki dönem belediye başkanı AK Partili Menderes Türel'in kendisini görevinden haksız yere uzaklaştırdığını anlatan Karakurt, "Göreve geri dönersem davullu zurnalı halaylı dönerim demiştim. Bugün de öyle yaptım" dedi.
Menderes Türel gidecek, İlhan Karakurt gelecek demiştik ve öyle de oldu. Her türlü baskıya rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen ve Menderes Türel tarafından işten atılan Tüm Bel-Sen Antalya Şube başkanımız İlhan Karakurt bugün mahkeme kararıyla işine döndü. pic.twitter.com/RKOqdGPnhB— Tüm Bel-Sen İzmir 1 (@tumbelsenizmir1) 12 июля 2019 г.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)