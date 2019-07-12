Boşanmak için eylem yapan kadına devlet desteği

Adana'da 5 yıldır boşanamadığını söyleyerek adliye önünde eylem yapan Meryem Karalök'ün mağduriyetinin giderilmesi için Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi.

Cerrah Karalök ile 2001 yılında evlenen Meryem Karalök, şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012'de boşanma davası açtı ancak kısa süre sonra davayı geri çekti. Karalök, davayı tehditler nedeniyle geri çektiğini söyledi.

Meryem Karalök, 2013 yılında tekrar boşanma davası açtı. Adana 7'nci Aile Mahkemesi boşanma talebinin reddine karar verince, dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Gaziantep 2. Hukuk Dairesi de boşanma talebini reddetti. Bunun üzerine Karalök, dosyayı temyiz etti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Karölük’ün boşanma talebini reddedip, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Boşanamadığı için mağdur olduğunu ve şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Karalök, birkaç gün önce Adana Adliyesi önünde ‘Boşanmak istiyorum’ diyerek eylem yaptı.

Eşi tarafından çocuklarının kaçırılmasıyla tehdit edildiğini öne süren kadın, "Mahkeme masrafları yüzünden cebimde 5 kuruş para kalmadı. Boşanmak istiyorum, başka bir şey istemiyorum. 17 sene şiddet gördüm. Hakimler beni boşamadılar. Neymiş? Affetmişim. Ben tehditle döndüm eşimin yanına. Son 5 yıldır koruma kararı var. Panik butonlarıyla dolaşıyorum. Adliyede taşkınlık çıktı; eşimin yüzüne çanta fırlattım, diye 3 bin TL ceza yazdılar. Beni döverken karnımda 4.5 aylık çocuğumun bile ölümüne sebep oldu. . Adamın korkusundan dışarı çıkıp, çalışamıyorum bile. Kendisi imam nikahıyla başkasıyla evlenmiş ama benim yakamı bırakmıyor" dedi.

Bunun üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Barosu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yardım etmek için devreye girdi.

ADLİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Meryem Karalök’ü çocuk, aile, hukuk ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen adli sürecin tamamında mağdur ve özellikle kırılgan gruplara uzman desteğinin sağlandığı Adana Adliyesi bünyesindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne yönlendirdi.

Burada Karalök’e adli sürecin yakından takip edilmesi ve yaşadığı sorunun çözümüne katkı sağlanması için birebir uzman görevlendirildi.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de Karalök’e psikolojik ve maddi manevi destek sağlanması amacıyla çalışma başlattı. Ayrıca Adana Barosu'nun yönlendirmesi sonucu Kadın Hakları Komisyonu'ndan bir avukat, adli yardım alması için gönüllü olarak Karalök’ün avukatlığını üstlendi.