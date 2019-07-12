Erdoğan: Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin

Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını burada kıldı.
Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin" dedi.
Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.
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