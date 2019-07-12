Suruç katliamı davasında mahkeme görüntü ve telsiz kayıtlarını istedi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi'nde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in canlı bomba saldırısı sonucu 33 gencin yaşamını yitirdiği katliama ilişkin Ali Kolçak ve Ahmet Oğuz Davarcı adlı polislerin 'Görevi kötüye kullanma ve ihmal' suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmaya polis memurları katılmazken, mağdur aileleri ve avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Mahkemenin kimlik tespitinin ardından savunma yapan Avukat Gülhan Kaya, önceki celsede Ahmet Oğuz Davarcı’nın beyanında geçen ve o gün birlikte görev yaptıklarını ve önlem aldıklarını iddia ettiği polis memurları Bayram Okuducu, Hamza Maviş ve Abdürrahim Özdemir’in dinlenmesini talep etti.

Olay öncesi ve sonrası 2015 yılının 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde yapılan telsiz konuşmalarının dosyaya girmesi talebinde bulunan Kaya, "Sanık Ahmet Oğuz Davarcı’nın kendi beyanında belirttiği ve toplanmasını da kendinin söylediği, bizi de önlem alınmadığına dair toplanmasını istediğimiz delil olan olay anı ve öncesine ait kamera kayıtlarının dosyaya celbini talep ederiz" diye konuştu.

Avukat savunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, olay yerinde Ahmet Oğuz Davarcı ile birlikte görev yapan polis memurları Bayram Okuducu, Hamza Maviş ve Abdürrahim Özdemir’in tanık olarak dinlenmesine, 07 ve 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 08.00’den 12.01’e kadar Amara Kültür Merkezi önü ve çevresini gören kamera görüntülerinin kolluk birimine müzakere yazısı yazılarak istenmesine, 08 ve 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında saat 08.00’den 12.00’ye kadar telsiz kayıtlarının incelenmesi için ilgili kolluk birimine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 4 Şubat 2020’ye erteledi.