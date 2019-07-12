İYİ Partili Türkkan'dan 'Pucca'ya destek: İçiciyim diyen yırtıyor

Karagöz, 'uyuşturucuya özendirme' suçundan yedi yıl hapse mahkum edilmiş, mahkem cezayı iyi halden beş yıl 10 aya düşürmüş, ayrıca sanık 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına hükmetmişti.

İYİ Parti milletvekili Türkkan, Karagöz'e verilen cezaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan'a gönderme yaparak tepki gösterdi. Türkkan şunları söyledi: “Elli kilo esrarla yakalanan bir muhterem içiciyim deyince yırttı, Pucca twit attı yedi yıl ceza aldı. Adalet devletin dinidir derken bunu söylüyorduk.”

Elli kilo esrarla yakalanan bir muhterem içiciyim deyince yırttı, #pucca twit attı yedi yıl ceza aldı. Adalet devletin dinidir derken bunu söylüyorduk. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 12, 2019

​50 kilogram esrarla yakalanan Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan, ‘satıcı değil içici olduğunu’ savunmuş ve ceza almamıştı.