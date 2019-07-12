İYİ Partili Türkkan'dan 'Pucca'ya destek: İçiciyim diyen yırtıyor

İYİ Parti milletvekili Türkkan, Karagöz'e verilen cezaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan'a gönderme yaparak tepki gösterdi. Türkkan şunları söyledi: “Elli kilo esrarla yakalanan bir muhterem içiciyim deyince yırttı, Pucca twit attı yedi yıl ceza aldı. Adalet devletin dinidir derken bunu söylüyorduk.”
Elli kilo esrarla yakalanan bir muhterem içiciyim deyince yırttı, #pucca twit attı yedi yıl ceza aldı. Adalet devletin dinidir derken bunu söylüyorduk.— Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 12, 2019
50 kilogram esrarla yakalanan Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan, ‘satıcı değil içici olduğunu’ savunmuş ve ceza almamıştı.
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