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04:04 13 Temmuz 2019
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    Son 1 ayda metil alkolden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

    © AA / Mustafa Güngör
    Türkiye
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    Adana’nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Adana, Mersin ve Niğde'de son bir ayda 13 kişi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedaviye alındı.

    © AA / Mustafa Güngör
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    Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 3 kişi yaşamını yitirmişti.

    Adana, Mersin ve Niğde'de son bir ayda 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan metil alkol, görme kaybı gibi kalıcı sağlık sorunlarının yanı sıra kişinin ölümüne bile neden olabiliyor.

    Son bir ayda Adana'da 4, Mersin'de 8, Niğde'de bir kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda vatandaşın da kısmi görme kaybı yaşamasına neden olan metil alkol, insan sağlığını tehdit ediyor.

    Boya maddelerinde, parfümlerde ve yağ sökücü gibi kimyasal temizlik ürünlerinde kullanılan metil alkolün içki olarak tüketilmesi, kalıcı sağlık sorunları oluşmasına, hatta ölümlere neden olabiliyor.

    Erken teşhisle hayatın kurtarılabildiği metil alkol zehirlenmelerinde, vatandaşların şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma ve çift görme gibi belirtilerde acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları öneriliyor.

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    Mersin'de metil alkolden ölenlerin sayısı 7'e yükseldi
    © AA /
    Mersin'de metil alkolden ölenlerin sayısı 7'e yükseldi

    Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, kentte 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de tedavinin ardından taburcu edildiği metil alkol zehirlenmelerine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

    Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin hastanelerinde tedaviye alındığını ancak müdahaleye rağmen kurtaramadıklarını, taburcu edilenlerden 3'ünde ise görme bozukluğu oluştuğunu ifade eden Sebe, şöyle konuştu: "Hastalarımızın özellikle dışarıdan, bilinmedik yerlerden alkol veya alkol ürünlerini tüketmemelerini öneriyoruz. Alkolün zararlarını zaten hepimiz biliyoruz. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum, vatandaşların özellikle evde içki imal etmelerini ya da internetten sipariş edip alkol üretimi yapmalarını kesinlikle önermiyoruz. Metil alkolün 20 mililitresi dahi hastayı kör edebiliyor, öldürebiliyor, ciddi sakatlıklara neden olabiliyor."

    ERKEN TEŞHİS UYARISI

    Rakı
    © AFP 2019 / MUSTAFA OZER
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    Erken teşhisin önemine değinen Sebe, "Alkol aldıktan sonra bulantı, kusma, görme kaybı, gözünde ışık saçma gibi şikayetleri olan hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

    ÇÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Dişel de vatandaşlara metil alkol kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Vatandaşların evde içki üretmemelerini öneriyoruz. Çünkü satın aldıkları alkol bileşenleri, etil alkolün maliyetinin yüksek olmasından dolayı genelde metil alkol. Etil alkolün maliyeti yüksek olduğu için, merdiven altı imalatla metil alkol alıyor olma ihtimalleri çok yüksek." ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Niğde, Adana, Mersin, Metil Alkol, Türkiye
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