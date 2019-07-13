Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Adalet Parkı açılışında konuştu.

S-400'lerle ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" şeklinde konuştu.

Hapisanelerde bulunan hükümlüler arasında haksızca yatanlar olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumuhuriyeti'nin hapisanelerinde 10 binlerce kişi yatıyor. 10 binlerce kişi arasında haksızca yatanlar var. Eren Erdem hangi gerekçeyle içeride. Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle cezaevinde yatıyor. Biz adaleti herkes için isteyeceğiz." dedi.

SİSTEM TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sistem tartışmaları ile ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla birlikte toplumda genel bir kabul var. Başkanlık sistemi de tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejiminin doğru olmadığını tartışabiliyorsak onu da tartışırız. Amerika'da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada da "Bizim istediğimiz demokrasi. Amerika’da başkanlık sistemi var değil mi? En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşalım. Oradaki başkan büyükelçi bile tayin edemiyor. Onu da tartışalım" demişti.