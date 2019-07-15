ATAK helikopterleri PKK hedeflerini imha etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerinin tespit edilen PKK hedeflerini imha ettiği belirtildi.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/0nRr8fWgxc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2019
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