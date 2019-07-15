ATAK helikopterleri PKK hedeflerini imha etti

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında ATAK helikopterleri tarafından tespit edilen PKK'ya ait hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerinin tespit edilen PKK hedeflerini imha ettiği belirtildi.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/0nRr8fWgxc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2019

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