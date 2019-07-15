S-400 sevkiyatı kapsamında bir uçak daha Mürted'e indi

S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında bir uçak daha bu sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/0ZrpQYWxtD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2019

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