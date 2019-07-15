S-400 sevkiyatı kapsamında bir uçak daha Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.
© AA / Orhan Akkanat
Bakanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/0ZrpQYWxtD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2019
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