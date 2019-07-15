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17:15 15 Temmuz 2019
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    Turkcell

    Turkcell 15 Temmuz'da tüm şehit eş ve çocukları ile gaziler için kampanya başlattı

    Türkiye
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    Turkcell, 15 Temmuz’dan geçerli olmak üzere tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin iki aylık tarife ücretini karşılayacak. Ayrıca, Demokrasi ve Şehitleri Anma Programlarına katılacak vatandaşlarla da dayanışma amacıyla, Türkiye’nin pek çok ilindeki etkinlik alanlarında ücretsiz WiFi sağlayacak.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Beştepe'de 15 Temmuz darbe girişimi anması
    Turkcell, şehitlerin yakınları ve gaziler için yeni bir destek kampanyası başlattığını duyurdu. Buna göre, Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılayacak. 

    Şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:

    "Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için ‘Acil Durum Paketi’ hazırlamıştık. Aradan geçen sürede Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz."

    Yapılan bilgilendirmede ise "Turkcell Sosyal Destek Kampanyası ile de şehit eş ve çocuklarının, gazilerin yanında duruyor. Faturalı tüm tarifelerde yüzde 25 indirim ve faturasız tüm tarifelerin paketlerinde yüzde 25 daha fazla kullanım sağlıyor. Tüm bunlar için ilgili durumları gösterir rapor veya kimlik ile başvurmak yeterli olacak" ifadeleri kullanıldı. 

    MEYDANLARDAKİ PROGRAMLARA ÜVRETSİZ WİFİ

    Turkcell ayrıca Demokrasi ve Şehitleri Anma Programlarına katılacak vatandaşlarla dayanışma amacıyla, Türkiye’nin pek çok ilindeki etkinlik alanlarında ücretsiz WiFi sağlayacak. 15 Temmuz 2019 saat 00.00’dan 16 Temmuz 2019 sabahına kadar sunulacak olan hizmetten yararlanmak isteyenlerin, cihazlarında Turkcell Wi-Fi bağlantı ismini seçmeleri yeterli olacak. 

    Etiketler:
    tarife, Fatura, internet, Gazi, Şehit, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz darbe girişimi, 15 temmuz gazileri, 15 Temmuz anmaları, wifi, WiFi, kampanya, 15 Temmuz, Turkcell
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