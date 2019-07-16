Adana'da sahte alkolden 1 kişi daha öldü

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan V.Y., tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan V.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. V.Y.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA'DA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kentte metil alkolden zehirlenip Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, bir gün aralıkla hayatını kaybetmişti. V.Y.'nin de hayatını kaybetmesiyle Adana'da metil alkol şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

20 GÜNDE, 14 ÖLÜM

Mersin'de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitiren 5 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 14 oldu.