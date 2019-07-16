Kayıt
13:05 16 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Meral Akşener

    Akşener'den savcılığa 'FETÖ' başvurusu: Gizliliği kaldırıp ifademi alın

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 91

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2016 yılında hakkında açılan FETÖ soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

    İYİ Parti lideri Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hakkında 2016 yılında açılan FETÖ soruşturması için konulan gizlilik kararının kaldırılarak ifadesinin alınmasını talep etti.

    Meral Akşener
    © REUTERS / Murad Sezer
    Akşener hakkında açılan FETÖ soruşturmasına gizlilik kararı
    Milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının bulunmadığına dikkat çeken Akşener, verdiği dilekçede, "Türk siyasetinin şeffaflık ve temizlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması için hakkımda yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki 'Gizlilik Kararının' ivedi olarak kaldırılmasını ve izah ettiğim hususların açıklığa kavuşturulması için ivedi olarak ifademe başvurulmasını talep ediyorum" dedi.

    Yeniçağ'ın aktardığı habere göre Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı:

    "1994 yılında başlayan siyasi hayatımda sırası ile; 1995 yılında Doğru Yol Partisi’nden Milletvekili seçildim, 1996 yılında Türkiye’nin ilk kadın İçişleri Bakanı olarak görev yaptım, 1999 yılında Doğru Yol Partisi’nden Milletvekili seçildim, 2001 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanlığı yaptım, 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Milletvekili seçildim, 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak görev yaptım, 2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Milletvekili seçildim, 2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nden Milletvekili seçildim, 2017 yılında İYİ Parti Kurucu Genel Başkanıyım, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı oldum.

    'SİYASİ MÜCADELE VE DEMOKRASİ KAVGAMIZ İTHAMLAR VE İSNATLARLA AKAMETE UĞRATILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR'

    Halen de dokunulmazlık zırhı ile kuşanmamış sade bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kimliğim ile İYİ Parti Genel Başkanı görevime ve siyasi mücadeleme kararlılıkla devam ediyorum. 2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nde 'Olağanüstü Kurultay' talebimiz ile başlayan demokrasi mücadelemiz; Milliyetçi Hareket Partisi Yönetimi’nin tutumu ile hukuk mücadelesine dönüşmüş, Türk Siyasi Tarihini ve Bağımsız Türk Yargısını gölgeleyen aleyhimize kararlar ile bu mücadelemiz sona ermiştir. Bu süreçte; Türk siyasetinin de dönüşme hızı artmış, siyasi mücadele ve demokrasi kavgamız ithamlar ve isnatlarla akamete uğratılmaya çalışılmıştır.

    Meral Akşener
    © AA / Murat Kaynak
    Akşener: FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkmasını istemiyorlar
    Bu siyasi iklime rağmen; Türk Milleti’ne, demokrasiye, Cumhuriyete, hukuka, devlete güvenini ve bağlılığını yitirmemiş yol arkadaşlarımla, gönüllülerimizle İYİ PARTİ’yi kurarak her türlü irtibat ve iltisaktan ari bir Türkiye vaadimiz ile yola çıktık. Türk Milleti’nin ve seçmenimizin destekleri ile kararlılıkla, mücadeleyle yolumuzda yürümeye devam ediyoruz.

    Hakkımda yapılan soruşturmanın tarihi de dikkate alındığında, soruşturma konusu FETÖ/PDY örgüt üyeliği iddiasının kaynağı ve bu iddianın iştahlandırdığı siyasi makam ve makamlar kamuoyunun da malumudur. 'Bağımsız' Türk Yargısı’nın bu iddia ve isnatlara karşı yaklaşımı da; iddia ve isnatlar kadar şahsımın ve Türk Milleti’nin dikkatini çekmektedir.

    Zira; 2016 Esaslı bir soruşturmanın 2019 yılına kadar hiçbir ilerleme kaydetmeyerek, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonrasında ve  yenilenen 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi sürecinde 'Gizlilik Kararı' konularak hareket kazandırılması Genel Başkanı olduğum İYİ Parti’nin ve paydaşı olduğumuz Millet İttifakının anılan seçimlerde elde ettiği başarı ile aynı döneme rastlamaktadır.

    'Askeri Vesayeti' adeta kader olarak kabullenmiş siyaset anlayışını, Meral Akşener olarak; 28 Şubat sürecinde her türlü tehdit ve hakarete rağmen, dönemin muktedirlerine karşı duruş sergileyerek red etmiş, dönemin İçişleri Bakanı olarak da gerekli tedbir ve kararları korkusuzca almış bir siyasetçiyim.

    Bugün de vesayetin her türlüsüne karşı duruşumda ve kararlılığımda değişiklik söz konusu dahi değildir. FETÖ’nün iktidar paydaşlığı ve devlet makamlarında hüküm sürdüğü dönemde ise ‘Askeri Vesayet’ ile mücadele adı altında 'Kolluk Vesayeti' ve 'Yargı Vesayeti' yaratılmış ve bir vesayet yaratılan başka vesayetlerle bertaraf edilmeye çalışılmıştır.”

    'FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞININ TESPİTİ İÇİN VERDİĞİMİZ ÖNERGE REDDEDİLDİ'

    “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak 'FETÖ’nün Siyasi Ayağının Araştırılması’ için verdiğimiz ‘Araştırma Önergesi’ İktidar partisi ve Cumhur İttifakının küçük ortağı tarafından red edilmiş, 17 yıldır ülkeyi yöneten siyasi irade içerisinde hiç kimse FETÖ/PDY ile irtibatlanmamış ve iltisaklanmamış nakaratı tekrar edilmeye devam edilmiştir.

    TBMM, Meclis
    © AA /
    İYİ Parti’nin FETÖ önergesi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi
    Buna karşın Meral Akşener için tarih tekerrür ederek; yine ‘Dönemin Muktedirlerine’ karşı, yine bir ‘Vesayete’ karşı duruş sergilemek zarureti hasıl olmuştur. Başsavcılığınız tarafından hakkımda yürütülen soruşturmanın;

    Yukarıda saydığım hususlardan ayrı tutulması, toplumdaki adalet duygusuna ve hukukun temel ilkelerine rağmen başlatılması, devam ettirilmesi ve gizlenmesi, buna rağmen iktidar ve unsurlarına gösterilen azami nezaket ve özen, bizler kadar Türk Milleti’nin de dikkatini çekmektedir.

    Muktedir olmayan ya da olamamayı tercih eden İktidar, kendince ulusal ve uluslararası ceza hukuku uygulama ve doktrinini bir yana koyarak 17/25 Aralık 2013 tarihini milat kabul etmiş ve bir mücadele başlatmıştır. Bu mücadelenin meşruiyet kaynağı ise hukukilik, orantılılık, şeffaflık olması gerekirken soruşturma ve kovuşturma süreçleri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bile 'At izi-İt izi' olarak yorumlanmıştır.

    Hakkımda yapılan soruşturmanın da 'AT izi mi?' 'İT izi mi?” olduğunun tespiti, 2016-2019 yılları arasında ilgi soruşturmanın neden ilerleme kaydetmediği hususunun açıklığa kavuşturulması, bu bekletici sürenin sorumluları ve sorumluluklarının tespiti, FETÖ/PDY mücadelesinin 'Siyasi Ayağının' beyanlarım doğrultusunda çok daha hızlı ve etkili tespiti, siyasi mücadelem açısından oy veren/vermeyen seçmenin doğru bilgilendirilmesi, Türk siyasetinin şeffaflık ve temizlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlanması için; hakkımda yapılan soruşturmanın dosyası üzerindeki 'Gizlilik Kararının' ivedi olarak kaldırılmasını ve yukarıda izah ettiğim hususların açıklığa kavuşturulması için ivedi olarak ifademe başvurulmasını talep ediyorum.”

    İlgili konular:

    Akşener, ‘Meral Kılıçdaroğlu’ davasında ifade verdi: Kahraman ‘FETÖ’cü’ dedi, ispatlayamadı
    Akşener: Çocukları FETÖ’ye kaptırdıysanız suç sizindir, binalara savaş açamazsınız
    Etiketler:
    MHP, cumhur ittifakı, ifade, Gizlilik, FETÖ, İYİ Parti, Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Efsanesi ile kadının kutsandığı bir göl: Hamurpet
    Efsanesi ile kadının kutsandığı bir göl: Hamurpet
    Karikatür
    NATO'dan Rusya'ya 'INF'yi kurtarmak için son şansı kullanın' çağrısı
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet