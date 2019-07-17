Özkök: AK Parti'nin önde gelenlerinden biri 'Kavala davası, Ergenekon kumpası sırasındaki davalar gibi anılacak' dedi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın yargılandığı davaya ilişkin 'AK Parti'nin önde gelen simalarından biriyle' konuştuğunu söyledi. Özkök, "Bu davanın ilerde Ergenekon kumpası sırasındaki davalar gibi anılacağını söyledi" aktarımında bulundu.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Bir AKP'linin Osman Kavala duyguları" başlığıyla yayımlanan yazısında "Önceki akşam AK Parti’nin önde gelen simalarından biriyle konuştum. Partinin kuruluş aşamasından beri çok etkili olmuş bir siyasetçi. Kulağıma Osman Kavala davası ile ilgili bazı endişeleri olduğu gelmişti" ifadesini kullandı.

Özkök şöyle devam etti:

"Sohbet sırasında onu da sordum.

Davanın iddianamesini sonuna kadar okumuş.

‘Ben hukukçuyum. Maddi delillere bakarım. Bu iddianamede öyle deliller göremedim’ dedi...

Daha da ileri gitti.

Bu davanın ilerde Ergenekon kumpası sırasındaki davalar gibi anılacağını söyledi.

Ayrıca böyle davaların Türk yargı sistemi hakkında çok kötü bir izlenim doğmasına yol açtığını anlattı.

Bir de şu bilgiyi verdi.

Bu dava konusundaki görüşlerini ’ilgili bazı kişilere’ iletmiş.

Tahmin ediyorum, o kişiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var.

Aslında konuştuğum bu AK Partili, görüşlerini çok daha net ve sert ifadelerle anlattı.

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın mahkûmiyeti ile ilgili de aynı şeyi söyledi.

‘Geçmişte Enis Berberoğlu davasında da benzer görüşler dile getirmiştim’ dedi.

Hissettiğim kadarıyla bu görüşlerini ilerde kendi adıyla da açıklayacak.

Şunu söyleyeyim.

Bu davalar konusunda böyle düşünen tek AK

Partili o değil.

Son zamanlarda konuştuğum çok sayıda başka AK Partili ve iktidarı destekleyen gazeteci, aydın da bu davaların artık Türkiye’ye çok zarar verir hale geldiğini söylüyor.

Umarım Türk yargısı hakkında çok kötü bir imajın doğmasına neden olan bu davalar artık adil bir sonuca bağlanır ve bu insanlar serbest kalır."