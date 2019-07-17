Adnan Oktar ve grubu için hazırlanan iddianameden: Üyelerde özetle üç kriter aranıyor

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna ilişkin olarak hazırlanan iddianamede, örgüte katılacak üyelerde özetle üç kriter arandığına dikkat çekildi. İddianamede bunlar ‘güzel-yakışıklı, zengin ve eğitimli’ olarak nitelendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı'nın, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubu hakkında hazırladığı 3908 sayfalık iddianameden bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İddianamede örgüt, ‘Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü (AOSSÖ)’ olarak adlandırıldı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre iddianamede, temelleri evrim ve masonluk karşıtı olarak atıldığı belirtilen örgütle ilgili özetle şu tespitlere yer verildi:

25 KİŞİLİK GRUP

1979-1980’de Adnan Oktar henüz öğrenci olduğu yıllarda çevresindeki birkaç kişi ile 'Adnan Hoca Grubu' adı altında örgütlenmeye başladı. Üniversite öğrencilerinden oluşturduğu 20-25 kişilik grupla çevresini genişletti.

Adnan Oktar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kayıt yaptırmak için İstanbul’a geldiğini söylediği 15 Kasım 1979’da, İstanbul Boğazı’nda Independanta tankeri kazası yaşanmış. Bu olayı ‘Mehdinin zuhur alameti’ olarak anlatmış. Adnan Oktar devamlı Mehdi olduğunu ima eden yaklaşımlarda bulunmuş. Mehdi’nin İstanbul’da çıkacağı, ilk tebliğini Karaköy’de yapacağı, İstanbul’un boğaz semtinde oturacağı, sırtında ben olacağı gibi.

Dinini yaşamak isteyen, ancak din konusunda bilgi sahibi olmayan üniversite öğrencileri arasından, özellikle zengin ailelerin lise ve üniversitede okuyan çocukları arasında taraftar bulmuştur. Örgüte katılım yapacaklarda 'Hüsn-ü Cemal' yani güzel veya yakışıklı olması, 'İlm-i Kemal' yani eğitimli ve kültürlü olması, 'Mal-i Enval' yani zengin olması şartları arandı.

Örgüt mensupları arasında evlilikler yapılmıştır (1989-1990). Evlenen örgüt mensuplarının aile hayatına geçmek istemesi, bazılarının çocuklarının olması örgüte bağlılığı azaltmaya başlayınca örgüt lideri tarafından ‘normal evliliklerin şirk evliliği olduğu, sonlandırılması gerektiği, gerçek Müslüman kadınının en büyük takva sahibi kişiyle, yani kendisiyle evlenmesi gerektiği’ talimatı verilmiştir. Bunun üzerine bazı örgüt mensupları boşanmış ve kadın örgüt mensupları Adnan Oktar ile dini nikâh kıymışlardır.

TESETTÜRE ADNAN HOCA YORUMU

Örgütün ilk dönemlerinde katı ve radikal bir İslami anlayış benimseyen Oktar, 90’lı yıllardan itibaren dini istediği gibi yorumlayabilmek için kimi zaman yeni hadisler uydurmuş, Kur’an ayetlerini kendi ideolojisi doğrultusunda istismar ederek faaliyetlerine yön çizmiştir. Örnek olarak namaz vakitleri ikiye düşürülmüş, dinde tesettürün yalnızca bikini bölgesini kapsadığı, başörtüsünün her durumda gerekli olmadığı gibi fetvalar vermiştir.

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