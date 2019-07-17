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10:29 17 Temmuz 2019
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    AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ

    Özdağ: 2011’de AK Parti’ye 50 kişilik liste verdiler, Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı

    © AA /
    Türkiye
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    TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “FETÖ önemli gördüğü her kurumda olmaya, ele geçiremediği kurumu ise manipüle etmeye çalışmış. Kritik yerlere adamlarını yerleştirmişler. 2011’de AKP’ye 50 kişilik liste verdiler. Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı" iddiasını ileri sürdü.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara hitap etti.
    © AA / Bilal Kahyaoğlu
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde Sözcü'den Veli Toprak'a açıklamalarda bulundu. 

    FETÖ'nün 2011 yılında AK Parti'ye 50 kişilik bir milletvekili listesi verdiğini öne süren Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem bunların yalnızca üçünü listeye aldığını iddia etti.

    Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

    'ÖZGÜN ÇALIŞABİLİRDİK'

    • Biz TBMM Komisyonu'nda daha özgün ve özgür çalışabilirdik. Muhalefet meseleye ‘Darbe öncesi' diye baktı, bizler de ‘17-25 Aralık sonrası' diye baktık. Bütüncül pencereden bakamadık. 1973-2016 yıllarını birlikte incelememiz lazımdı. Parti endişesi, millet endişesinin önüne çıkıyordu, bu doğru değildi.

    '50 KİŞİLİK LİSTE'

    • Bir partiyi, siyaset kurumunu FETÖ'cü diye itham etmek doğru değil. Bu örgüt önemli gördüğü her kurumda olmak için çalışmış, ele geçiremediği kurumu da manipüle etmeye çalışmış. Her partide adamları var, az veya çok. 2011'de AK Parti'ye 50 kişilik liste verdiler. Recep Tayyip Erdoğan kırmızı kart gösterdi, sadece 3 kişiyi listeye aldı.

    'ÖCALAN'IN TALİMATI'

    • İmralı tutanaklarında HDP'li vekillerin sorusu var. Öcalan'a “Biz de Gülen'le görüşelim mi?” diye soruyorlar. PKK'nın başı da “O bir sulh adamıdır, görüşün, Ortadoğu tasavvurumuz örtüşüyor” diyor. Ben bunu Gülten Kışanak'a (HDP Diyarbakır eski Milletvekili) sordum “Devlet sırrı, konuşmayacağız” cevabını verdi.

    'DAMATLAR FETÖ'CÜ ÇIKIYOR, GELİNLERDEN DE KAÇ TANESİ FETÖ'CÜ BUNA BAKMAK LAZIM'

    • FETÖ'nün siyasetçi ayağı var, siyaset ayağı yok. “Şu parti bunların ayağı” demek doğru değil. Siyaset, sermaye, medya ayağına girmişler. Kritik yerlere adamlarını yerleştirmişler. Damatlar FETÖ'cü çıkıyor, gelinlerden de kaç tanesi FETÖ'cü buna da bakmak lazım. Bu yapı çok tehlikeli. Yargı, teröre karışanlar ile Allah diyenleri ayırt etmeli. Bu hızlı yapılırsa, darbeyle hesaplaşmak daha kolay olacak.

    'DEVLET MİLLETİNDİR'

    • Bir kişinin veya partinin devleti, cemaatin devleti, mezhebin devleti olamaz. Devlet milletindir. Cumhuriyeti demokrasiyle, hukuku adaletle buluşturamazsak problemlerimiz devam eder. Modern dünyadan uzaklaşıp kapalı bir topluma döneriz. 5 bin yıllık Türk tarihi var. Her darbeye karşı çıkmalıyız, potansiyeli olan her yapı ciddi takip edilmeli.
    Etiketler:
    FETÖ, Liste, Darbe girişimi, Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, TBMM, AK Parti, Selçuk Özdağ
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