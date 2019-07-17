Özdağ: 2011’de AK Parti’ye 50 kişilik liste verdiler, Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “FETÖ önemli gördüğü her kurumda olmaya, ele geçiremediği kurumu ise manipüle etmeye çalışmış. Kritik yerlere adamlarını yerleştirmişler. 2011’de AKP’ye 50 kişilik liste verdiler. Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı" iddiasını ileri sürdü.