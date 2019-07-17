15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde 251 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olaylar, bugün İstanbul'un en sembolik noktalarından biri olan Taksim Meydanı'na kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde hatırlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, “15 Temmuz Milletin Zaferi” Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Taksim Meydanı’nda ziyarete açık durumda.
- ‘15 Temmuz Milletin Zaferi’ Dijital Gösterim Merkezi Taksim Meydanı'nda ziyarete açıldı.© Sputnik / Elif Sudagezer
- ‘15 Temmuz Milletin Zaferi’ Dijital Gösterim Merkezi'nden kareler© Sputnik / Elif Sudagezer
- ‘15 Temmuz Milletin Zaferi’ Dijital Gösterim Merkezi'nden karelerCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
- ‘15 Temmuz Milletin Zaferi’ Dijital Gösterim Merkezi'nden karelerCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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© Sputnik / Elif Sudagezer
‘15 Temmuz Milletin Zaferi’ Dijital Gösterim Merkezi Taksim Meydanı'nda ziyarete açıldı.
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