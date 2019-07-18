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10:52 18 Temmuz 2019
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    Mahkeme

    3 kardeşe cinsel istismar davasında 50 yıl hapis cezası bozuldu, abi beraat etti

    © AA /
    Türkiye
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    Okuldaki rehberlik servisinin dağıttığı forma yazılan "Size abimin bana ne yaptığını söyleyeceğim ama lütfen kimseye söylemeyin" cümleleri ile üçüz kardeşlerin yıllarca abileri E.A.'nın cinsel istismarına maruz kaldığının ortaya çıktı. E.A.'ya verilen 50 yıl hapis cezası yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bozuldu ve E.A beraat etti.

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2017 yılında okula geç başlamasından dolayı o tarihte 18 yaşında olan lise öğrencisi E.G.A’nın rehberlik servisi tarafından dağıtılan forma yazdığı cevaplarla abi E.A.’nın sistematik cinsel istismarı ortaya çıktı.

    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
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    Rehberlik servisinin hazırladığı 'Bana Kendini Anlat' formuna E.G.A., "Ben evde abimle kaldığımda korkuyorum. Size abimin bana ne yaptığını söyleyeceğim ama lütfen kimseye söylemeyin" cümlelerini yazdı.

    Hürriyet gazetesinden Ece Emre'nin haberine göre, öğretmenin suç duyurusunda bulunmasıyla açılan soruşturmada E.G.A. dışında diğer kardeşlerin daha erken yaşta defalarca abileri E.A. tarafından istismar edildiği ve şiddet gördükleri tespit edildi.

    Kardeşler dışında E.A.’nın kız arkadaşı M.T.’nin cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 14 Kasım 2017 tarihinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren kardeşler yaşadıkları dehşeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.

    '3. SINIFTA DÖVEREK TECAVÜZ ETTİ'

    Sanık E.A. ise savcılıkta alınan ifadesinde 3-4 yıl önce ilk olarak kardeşi K.A. ile ilişkiye girdiğini, daha sonra Y.A. ve E.G.A. ile defalarca ilişkiye girdiğini, kimseye söylememeleri için onları uyardığını ayrıca kız arkadaşı M.T. ile de zorla birliktelik kurduğunu itiraf etti.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Kardeşlerden Y.A ise ifadesinde, "Abim bana ilk kez 3. sınıfta döverek tecavüz etti. Bu saldırıları 8. sınıfın sonuna kadar devam etti. Anneme ve babama hiç anlatmadım. Çünkü abime çok güveniyorlardı. İntihar etmek istedim" dedi.

    Kardeşlerden K.A. ise ifadesinde şunları anlattı: "3. sınıfı bitirdiğimde zorla benimle ilişkiye girmeye başladı. Bu saldırıları 8. sınıfın sonuna kadar devam etti. Saldırıların bittiği güne kadar neredeyse her gün bana tecavüz etti. Çok korkuyordum. O yüzden kimseye anlatamadım. Ölmek istiyorum."

    E.A. ile ilişki yaşayan 2000 doğumlu M.T. ise savcılıkta alınan ifadesinde, "Zorla birlikte oldu. Çok ağladım. Sürekli beni aileme söylemekle tehdit ediyordu. Kardeşlerine tecavüz ettiğini bana anlattı" dedi.

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    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
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    Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık E.A. ile mağdureler savcılıkta verdikleri ifadeleri değiştirdi.

    Sanık E.A. mahkemedeki savunmasında savcılıktaki ifadesini baskı altında verdiğini, istismarda bulunmadığını beyan etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, mağdurelerin ruh sağlığının bozulduğu tespit edildi.

    Mahkeme 2009-2015 tarihinde işlenen suçlardan dolayı E.A.’ya çocuğun cinsel istismarı suçundan 50 yıl hapis cezası verdi.

    Tutuklu yargılanan E.A. hakkında verilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde bozuldu. İstinaf mahkemesi, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verdi. Mağdurelerin avukatı karara itiraz etti.

    Etiketler:
    istinaf mahkemesi, Tecavüz, Cinsel istismar, Mardin
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