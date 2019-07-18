Yargıtay, Cumhuriyet yazarlarının beraatini istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla ilgili davaya ilişkin görüşünü tamamladı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı istinafta cezası kesinleşen ve halen bir kısmı cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin diğer yönetici ve yazarları hakkında da önemli bir görüş sundu.
Başsavcılık, bozma kararlarını bu isimlere de sirayet ettirilmesi gerektiğini belirtti. Bu isimler şöyle: Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Güray Öz.
'AHMET ŞIK YENİDEN YARGILANSIN'
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın örgüte yardım suçundan aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulması ve Şık'ın örgüt propagandası ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılaması suçundan yargılanması gerektiğini belirtti.
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