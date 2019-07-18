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13:54 18 Temmuz 2019
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    Cumhuriyet gazetesi

    Yargıtay, Cumhuriyet yazarlarının beraatini istedi

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
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    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi davasına ilişkin görüşünü sunarken, hapis cezalarının bozulmasını ve yazarların beraatine karar verilmesini istedi.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla ilgili davaya ilişkin görüşünü tamamladı.

    Cumhuriyet gazetesinin 8 eski çalışanın cezaevi süreci başladı
    © Fotoğraf : Twitter
    Eski Cumhuriyet Gazetesi çalışanları yeniden cezaevinde
    İddianamede, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Akın Atalay, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Hikmet Çetinkaya, yazar Aydın Engin'in hapis cezasının bozulmasını ve beraatına karar verilmesini istedi.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı istinafta cezası kesinleşen ve halen bir kısmı cezaevinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin diğer yönetici ve yazarları hakkında da önemli bir görüş sundu.

    Başsavcılık, bozma kararlarını bu isimlere de sirayet ettirilmesi gerektiğini belirtti. Bu isimler şöyle: Kadri Gürsel, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Güray Öz.

    'AHMET ŞIK YENİDEN YARGILANSIN'

    Cumhuriyet davası
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    Cumhuriyet gazetesi davasında yine tahliye çıkmadı
    Başsavcılık tebliğnamesinde Yunus Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını onanmasını, Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise 10 yıl hapis cezasının onanmasını istedi.

    HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın örgüte yardım suçundan aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasının bozulması ve Şık'ın örgüt propagandası ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılaması suçundan yargılanması gerektiğini belirtti.

    Etiketler:
    Ahmet Kemal Aydoğdu, Bülent Utku, Güray Öz, Önder Çelik, Kadri Gürsel, Musa Kart, Aydın Engin, Ahmet Şık, Orhan Erinç, Cumhuriyet gazetesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
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