Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 programından çıkarılmamız NATO’nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir." dedi.

Türkiye'nin programdan çıkarılmasının meşru bir gerekçesi olmadığını söyleyen Bakan Akar, "Türkiye’nin tek taraflı ve adil olmayan bir kararla proje ve iş paylarından çıkarılmaya çalışılmasının meşru bir gerekçeye dayanmadığı açıktır." dedi.



Akar, Erbil'de Türk konsolos çalışanına yönelik suikast ile illgili "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi" ifadelerini kullandı.





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