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09:48 19 Temmuz 2019
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    YKS'ye dair veriler açıklandı: TYT’de 15 bin aday sıfır çekti

    © AA /
    Türkiye
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    ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sayısal verilerini açıkladı. Buna göre Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en iyi performans Türkçe’de, en düşükse fende gösterildi. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) en yüksek ortalamalar coğrafyada yakalandı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’yla (YKS) ilgili sayısal verileri açıkladı. Buna göre, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en iyi performans Türkçede; en düşükse ise fen bilimlerinde gösterildi. Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) en yüksek ortalamalar coğrafya testlerinde yakalandı.

    Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre adaylar fizik, kimya ve biyolojide 10 sorudan birini bile doğru yanıtlayamadı. AYT matematik testinde ise soruların yaklaşık yüzde 88’i doğru işaretlenemedi. Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın analizine göre, 2 milyon 390 bin 491 adayın girdiği TYT’de 14 bin 971 aday sıfır çekti. AYT’ye 1 milyon 880 bin 800 aday katıldı.

    © AA /
    YKS tercih kılavuzu yayınlandı
    Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ise 113 bin 956 aday ter döktü.

    TYT’DE EN BAŞARILI TEST TÜRKÇE

    YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de tüm adayların en başarılı olduğu test Türkçe. 40 sorunun yer aldığı testte adaylar, yaklaşık 15 soruyu doğru yanıtladı. Yani bu soruların yüzde 37’sini yapabildiler. Onu yüzde 33’lük başarıyla sosyal bilimler takip etti.

    İLK OTURUMUN EN KÖTÜSÜ FEN BİLİMLERİ

    Adaylar, TYT’de en düşük başarıyı 20 sorunun yöneltildiği fen bilimleri testinde gösterdi. Yaklaşık 3 soruyu, yani soruların yüzde 11’ini doğru cevapladılar. 40 soruluk matematik testinde soruların yüzde 14’ü doğru işaretlendi. Yani yaklaşık 6 soruyu doğru bildiler.

    YKS
    © AFP 2019 / Suat ÖZTÜRK
    10 soruda YKS tercih süreci
    AYT’DE EN YÜKSEK BAŞARI COĞRAFYADA

    AYT’de ise adaylar en iyi başarıyı, yüzde 36’lık doğru cevap oranıyla 6 sorunun yer aldığı Coğrafya-1 testinde elde etti. Adaylar bu testte soruların 2.184’ünü yanıtlayabildi. Bu testi yüzde 22 ile Coğrafya-2 ve yüzde 21 ile felsefe grubu ile Türk Dili ve Edebiyatı takip etti.

    EN DÜŞÜK PERFORMANS FİZİK VE KİMYADA

    AYT’de en başarısız testler kimya ve fizik oldu. Adaylar, her iki testte de soruların sadece yüzde 7’sini doğru işaretledi. 14 soruluk fizikte ve 13 soruluk kimyada yaklaşık 1 net elde edildi. Biyolojide doğru sayısıysa 1.5 neti bulmadı. 40 soruluk matematik testinde soruların yüzde 12’si yanıtlanabildi. Adaylar bu testte yaklaşık 5 net yaptı.

    4 ADAYDAN 3’Ü 150 BARAJINI GEÇTİ

    TYT’de adayların yüzde 74.16’sı yani 1 milyon 761 bin 392’si 150 puan barajını geride bırakarak, önlisans programı seçme hakkı kazandı. Kadınlarda bu oran yüzde 77.21; erkeklerde ise 71.24 oldu.

    AYT’de sayısal puan türünde 484 bin 820 aday 180 barajını geride bıraktı. Sözelde 862 bin 628, eşit ağırlıkta 824 bin 492, yabancı dil puan türünde ise 75 bin 951 kişi, 180 ve üstü puan alarak dört yıllık bölümleri seçme hakkı kazandı. Barajı geçme oranlarının sayısalda yüzde 39.34, sözelde yüzde 75.49, eşit ağırlıkta 57.39 olduğu görüldü.

    ÖSYM
    © AA /
    YKS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak
    Kadınlar sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde erkeklere göre daha iyi bir performans gösterirken dilde erkekler öne geçti.

    DOKUZ BİRİNCİ VAR

    TYT’de tüm soruları sadece bir kişi doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. AYT’deki sayısal, eşit ağırlık ve sözel testlerinde de birer birinci çıktı. YDT’deki birinci sayısı ise 5 oldu.

    2019-YKS KILAVUZU DA AÇIKLANDI

    - ÖSYM, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun son halini de dün açıkladı. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz’da alınacak. Adaylar, bu kılavuzdaki bilgiler ışığında 24 tercih yapacak. İsteyenler süre içerisinde ÖSYM’nin internet adresinden tercihlerini değiştirebilecek. Açıköğretim dahil üniversiteler için toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor.

    Etiketler:
    Öğrenci, cevap, Soru, aday, sınav, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
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