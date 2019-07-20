Kadıköy'de Suruç anmasına polis müdahalesi

Suruç Katliamı'nın 4'ncü yıldönümünde İstanbul Kadıköy'de açıklama yapmak isteyen kitleye polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na isabet eden plastik mermi sonucu karnından yaralandı.