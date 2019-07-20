Kadıköy'de Suruç anmasına polis müdahalesi

Suruç Katliamı’nı İstanbul Kadıköy’de anmak isteyen kitleye polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu karşılaştıkları polis şiddetini Twitter’dan anlattı. Tanrıkulu Twitter’dan açıklama yaparak, “Şiddetle karşı karşıya kaldık. Gaz sıktılar, plastik mermi sıktılar” dedi.
Kadıköy’de polis müdahalesi sonrasındayız https://t.co/K4nprbxYkR— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 20 Temmuz 2019
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'na, plastik mermi sıkıldı. Gazete Duvar'a konuşan Katırcıoğlu, "Yakından ateş ettiler. Hedef alındım. Üç tane plastik mermi üst üste sıktılar" dedi.
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