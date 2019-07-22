CHP'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin kendi savunması için gerekli adımları atma hakkı var

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, kurulun gündeminde ekonomideki gelişmelerin, Düzce'deki sel felaketinin ve Suriyeli göçmenlerin sorunlarıyla ilgili düzenleyecekleri konferansın olduğunu söyledi.
Yaşanan afette temel belirleyici unsurun, bölge düzeyinde planlama eksikliği olduğunu ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:
"Sel felaketinin yaşandığı Akçakoca ilçesi ve köylerinin acil talepleri var. Birincisi, derhal bölgenin 'afet bölgesi' olarak ilan edilmesi gerekiyor. Yine sel felaketini yaşayan vatandaşlara psikolojik destek için acil tedbirler alınması gerekiyor. Evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşların vergi, kredi ve benzeri borçlarının ertelenmesi lazım. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmalı, vatandaşların kayıplarının telafisi, enkazın kaldırılması, sel sonucu oluşan çamur yığınlarının hızla temizlenmesi gerekiyor. CHP'li Ankara, İstanbul, Bolu ve İzmit Belediyeleri bölgede iş makinalarıyla bu faaliyetlere yoğun destek veriyorlar. Selden zarar gören vatandaşlarımıza geçici barınma alanları oluşturulmalıdır. Acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet tarafından maddi destek vatandaşlara mutlaka sağlanmalıdır. Vatandaşların su ve elektrik sorunları acilen çözülmelidir."
'MECLİS'İN YETKİLERİ KISITLANDI'
TBMM'nin iktidar partisi ve ortağının oylarıyla 27. dönem 2. yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim'e kadar tatile girdiğini anımsatan Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.
Öztrak, TBMM'nin 21'inci döneminde milletvekillerinin iktidara sorduğu her 100 yazılı sorudan 87'si zamanında cevaplanırken AK Parti iktidarı ile bu oranın düştüğünü, bugün sadece 100 sorudan 6'sının zamanında yanıtlandığını söyledi.
"(Hızlı karar alacak) diyerek kurulan bu ucube sistemin, iki konuda hızlı olduğu anlaşıldı. Birincisi, milletin aşını, işini eritme konusunda, ikincisi de milleti haraca bağlama konusunda" diyen Öztrak, son bir haftada yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya, yurt dışından kişisel kullanım için getirilen cep telefonlarının kaydından alınan harç tutarının ise 500 liradan bin 500 liraya çıkarıldığını hatırlattı.
'ARTIK ÜLKEYİ YÖNETEMİYORLAR'
Türkiye'nin tarihindeki en sıkıntılı ekonomik krizlerinden birini yaşadığını, bu krizin yükünün tamamen vatandaşın sırtına yüklendiğini kaydeden Öztrak, "Saray sosyetesinin şapkasını önüne koyarak bugüne kadar yaptığı hataları değerlendirmesi ve çözüm için samimiyetle çalışması gerekiyor ama bu ucube sistem eleştiriyi, kamuoyu tarafından denetlenmeyi, siyasi rekabeti sevmiyor. Bir türlü normalleşemiyor. Yerel yönetim seçimlerinde aldığı sonuçlardan gerekli dersleri çıkaramıyor. Fırsat buldukça kendisini eleştirenleri başta basın olmak üzere susturmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.
Öztrak, iktidarın, tek adam parti devletini rejimini kurmak için ilk adımları attığı 2014'ten bu yana Türkiye'de her şeyin, her geçen gün daha da kötüye gittiğini ileri sürdü.
Ülkede artan hukuksuzluk, keyfilik nedeniyle milli gelirin 166 milyar dolar azaldığını öne süren Öztrak, "2013'te 12 bin 480 dolar olan kişi başına gelirimiz 2018'de 9 bin 632 dolara düşmüş. Yani bu rejim, her bir vatandaşımızın cebinden 2 bin 849 doları almış. Dahası sarayın önümüzdeki 5 yıl için ülkemize ve vatandaşlarımıza vadettiklerine baktığımızda ekonominin iflas ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.
'KÜÇÜK ORTAĞIN NE YORUM YAPACAĞINI MERAKLA BEKLİYORUZ'
Öztark, 11. Kalkınma Planı'nda 2023'te milletin geliri ve sofrasındaki aş için verilen vaatlerde yüzde 50 iskonto yapıldığını, ihracat hedefinin 500 milyar dolardan 227 milyar dolara düştüğüne değindi.
AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediye meclisinde, "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil" dediğini aktararak, şöyle devam etti:
"30 Ağustos ulusumuzun Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde emperyalizme karşı verdiği mücadeleyi bundan 97 yıl önce Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlandırdığı bir tarihtir. 30 Ağustos vatanı için canını ortaya koyan milletimizin tüm dünyaya Anadolu'nun ve Trakya'nın bizim olduğunu ilan ettiği tarihtir. 30 Ağustos dünyanın tüm mazlum uluslarına yol gösteren, özgürlüğün ve bağımsızlığın yol haritasını ortaya koyan Kurtuluş Savaşımızın büyük zaferinin yıl dönümüdür. 30 Ağustos, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın bu ülkeyi seven, bu ülkeyi canı ve kanı pahasına kuran milletimizin zafer günüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl ve canlar pahasına kurulduğundan habersiz olanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Vatanı için tüm dünyaya meydan okuyan milletimizin ve bağrından çıkan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kurduğu CHP olarak bizim bu rezilliğe, pespayeliğe sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Bu kişi hakkında partisi tarafından ne gibi işlemlerin yapıldığını takip ediyoruz. Ayrıca iktidarın küçük ortağının bu sözler hakkında ne yorum yapacağını büyük bir merakla bekliyoruz."
'F-35'LERİN VERİLMEMESİNİ, YAPTIRIM UYGULANMASINI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'
Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "ABD ile S-400 alımı sonrası yaşanan sorunların" sorulduğu Öztrak, şunları ifade etti:
"Kabinede bir değişikliğe gerek var mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Türkiye'nin en sıkıntılı olduğu nokta ekonomidir. Ekonominin başına damadınızı getirdiğiniz andan itibaren daha işin başında çok büyük bir güven kaybına uğrarsınız. Bu işi liyakat nedeniyle yapmış olduğunuzu gösterebilmek için damadınızın Nobel ekonomi ödülünü almış olması lazımdır" dedi. Öztrak, kabinenin özellikle ekonomi tarafında ciddi bir değişikliğe ihtiyacının olduğunu dile getirdi.
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