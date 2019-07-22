'Barış İçin Akademisyenler' bildirisine imza attığı için iki buçuk aydır cezaevinde olan Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi.

Üstel, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanmasının ardından geçen mayıs ayında cezaevine girmişti.

Anayasa Mahkemesi, geçen cuma günü ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılan, arasında Prof. Dr. Füsun Üstel’in bulunduğu 10 akademisyenin bireysel başvuru dosyasını, 26 Temmuz’daki toplantısında görüşme kararı almıştı.

NE OLMUŞTU?

10 Ocak 2016'da "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin (BAK) "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildirisini bin 128 akademisyen imzaladı. Sonraki katılımlarla imza sayısı 2 bin 212 oldu. Bildiriye imza atan akademisyenler hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propagandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açılmıştı. 7 Mayıs 2019 itibariyle 5 Aralık 2017'den bu yana 191 kişi hapis cezasına mahkum oldu.

Füsun Üstel hakkındaki kararı ise 4 Nisan 2018'de 32. Ağır Ceza Mahkemesi verdi. Mahkeme 1 yıl 3 aylık hapis cezasının geri bırakılması talebini reddetti. İtiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi’ne giden mahkumiyet kararı 25 Şubat 2019'da onandı.

Üstel, 7 Mayıs’ta cezaevine girdi.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Üstel ortaöğrenimini Notre Dame de Sion’da, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde (AÜSBF) tamamladı. Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisanını yapan Üstel, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı mesleğini halen Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak sürdürüyor.