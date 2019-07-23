Mayruk: 'Bakü'deki defileden Emine Erdoğan tarafından çıkarıldım' diyemem, ama 'Ankara sizi istemiyor' dediler

Modacı Yıldırım Mayruk, 2014 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen defileden son anda çıkarılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Mayruk, "Şimdi Emine Hanım tarafından çıkarıldım diyemem. Ama 'Ankara sizi istemiyor' dediler" ifadesini kullandı.

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk, Türkiye'yi terk edeceği iddiasıyla ilgili olarak Oda TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Terk etmiyorum, artık çok yoruldum. Dinlenmek istiyorum. Emekli olmak istiyorum" diyen Mayruk, şöyle devam etti:

"Terk ediyorum değil, Kıbrıs'ta emekli olarak yaşamak istiyorum. Sevdiğim Kıbrıs'ta... Ama daha üç senedir 'gidiyoruz' dedik. 'Gitti' dediler. Herkes 'gitti' biliyor. Herkes 'Burada mısın? Gezmeye mi geldin?' diyor. Üç senedir iki kere Kıbrıs'a gittim. Evimiz yapılıyor. Kısmet olursa veda edip dinlenmeye çekileceğim."

Mayruk, sözlerinin devamında 2014'te yaşanan 'defile' tartışmasına da değindi.

"Emine Erdoğan 'Bir kıyafet dik' dese diker misiniz?" sorusuna Mayruk, "Benim herkese kapım açık, herkese kıyafet dikerim" yanıtını verdi.

Mayruk, "Emine Erdoğan tarafından sansürlendiğinizde ne hissettiniz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Bu defile Azerbaycan'daydı. Ben toplu defilelere hiç katılmadım, hep tek gidiyorum. Salonumuz her zaman dolu olur. Bir hatır için gitmeye karar verdik. Hazırlandık. Defileden iki gün önce telefon edildi. Ankara'dan şey yapıldı. 'Siz defileden çıkarıldınız' dediler. Emin olun 'Çok şükür iyi oldu' dedim. Çünkü oraya kadar gitmek, bana bir getirisi olmayan bir şeydi. Çok önemli değildi. Ama şimdi sorarsanız üzüldüm mü, üzülmedim. Ama niye böyle bir şey oldu, olmasaydı güzel olurdu. Ben bu memleketin yüz aklarından bir tanesiyim, demek ki değilmişim. Bir yerlere gelememişim. Gideceğimiz kadroda da genç arkadaşlar vardı, en büyük isimdim. Demek ki öyle uygun gördüler. Ama şunu da söyleyeyim, bu çıkarılma neyin nesidir bilmiyorum. Şimdi Emine Hanım tarafından çıkarıldım diyemem. Ama 'Ankara sizi istemiyor' dediler bize. Kim istemediyse o... Kişi olarak isimlendirmeyelim."

NE OLMUŞTU?

O dönem Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen defilenin listesinden Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal'ın ismi son anda çıkarılmıştı.

Şansal, “İlan edildiği halde bu projeden Ankara ve AKP emri ile çıkartıldık. Aydeniz Holding’in veliahtı Hatice Aydeniz’in sahibesi olduğu Hadije Istanbul konsepti için 27 Aralık'ta Bakü’de gerçekleşecek defileden, babası telefonla aranılarak Yıldırım Mayruk Koleksiyonu, Emine Erdoğan’ın da katılacağı haberi üzerine Ankara‘nın emri ile çıkartılmıştır. Bakü basını şaşkınlık içinde olayın gidişatı için bizi arıyor" iddiasını ileri sürmüştü.