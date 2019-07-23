Türkiye'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti.

Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.



Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2019

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Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı dostum Boris Johnson'u canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajını, Johnson'ın Dışişleri Bakanı iken Ankara'ya yaptığı ziyaretten video ile birlikte paylaştı. Görüntüde Johnson'ın "Çankırılı olmasına" dair karşılıklı espriler yer alıyor.

Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık’ın yeni Başbakanı dostum Boris Johnson’u canıgönülden tebrik ediyorum.



Wholehearted congratulations to my friend @BorisJohnson new Prime Minister of #UK who has been elected as the leader of the Conservative Party. pic.twitter.com/otRMdaPRb8 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 23, 2019

​İngiltere'de bugün parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy almış, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise 46 bin 656 oyda kalmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.

Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.