Türkiye'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti.
Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 23, 2019
Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı dostum Boris Johnson'u canıgönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, mesajını, Johnson'ın Dışişleri Bakanı iken Ankara'ya yaptığı ziyaretten video ile birlikte paylaştı. Görüntüde Johnson'ın "Çankırılı olmasına" dair karşılıklı espriler yer alıyor.
Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık’ın yeni Başbakanı dostum Boris Johnson’u canıgönülden tebrik ediyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 23, 2019
Wholehearted congratulations to my friend @BorisJohnson new Prime Minister of #UK who has been elected as the leader of the Conservative Party. pic.twitter.com/otRMdaPRb8
İngiltere'de bugün parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy almış, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise 46 bin 656 oyda kalmıştı.
Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.
Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)