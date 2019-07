Türkiye'den İngiltere Başbakanı Johnson'a tebrik

Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık’ın yeni Başbakanı dostum Boris Johnson’u canıgönülden tebrik ediyorum.



Wholehearted congratulations to my friend @BorisJohnson new Prime Minister of #UK who has been elected as the leader of the Conservative Party. pic.twitter.com/otRMdaPRb8