Kayıt
10:30 24 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Emekli emniyet müdürü, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara tuzak kurdu: 'Orada etkisiz hale getirdim'

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 150

    İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan ve 66 yaşındaki Fikri Özsoy'un emekli emniyet müdürü olduğundan habersiz dolandırıcılar tuzağa düşürüldü.

    Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre İzmir'de, geçen gün telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, aradıkları 70 yaşındaki Özel Dikici'ye 'Hakkınızda FETÖ soruşturması var' diyerek 5 milyon liralık tripleks villasını 1 milyon 600 bin liraya sattıran telefon dolandırıcıları, bu kez sert kayaya çarptı.

    © AA /
    Matematik profesörü, dolandırıcıların kurbanı oldu
    Aradıkları 66 yaşındaki Fikri Özsoy'un emekli emniyet müdürü olduğundan habersiz dolandırıcılar, önce Özsoy'a kimlik bilgilerinin bir terör örgütü tarafından kullanıldığını, ardından da adının kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

    Telefon dolandırıcıları ile 3 saat boyunca konuşan Özsoy, parmak izi incelemesi için evindeki altınları almaya gelen ve kendisini polis olarak tanıtan kişiyi silahı ile etkisiz hale getirdikten sonra gerçek polislere teslim etti. Narlıdere'de oturan ve çeşitli illerde terör ve asayiş alanında 40 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan iki çocuk babası Özsoy, arayan kişilerin dolandırıcı olduğunu hemen anladı ve söylenenlere inanmış gibi yaptı.

    49 BİN LİRA

    Lines with digits on computer and laptop screens
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Dolandırıcıların yeni numarası: Tatil faturası
    Dolandırıcıların emekli emniyet müdürü olduğundan habersizce kendisine talimat verdiğini anlatan Özsoy, "Arayan kişi terör örgütüne yönelik bir operasyon olduğunu, örgüt üyelerinden birinin benim kimliğimle Diyarbakır'daki bir bankadan 49 bin lira çekmek isterken yakalandığını söyledi. Sonra adımın bir kuyumcu soygununa karıştığını belirtip, evimde ve bankada param olup olmadığını sordu. Bende anlamasınlar diye 300 bin lira param, şu kadar kilo altınım var dedim. Sonra bu kişi altınları bir poşete koymamı ve kapıya gelecek Hakan isimli polise vermemi söyledi" dedi.

    'ETKİSİZ HALE GETİRDİM'

    Dolandırıcıların aradıkları kişiye düşünme fırsatı vermemek için sürekli 'Komiserim görüşecek' diyerek telefonu başkalarına verdiğine dikkat çeken Özsoy, "3 saat telefonla görüştüm. Tansiyonum düştü diyerek bir ara diğer telefonumdan 155 Polis İmdat Hattı'ndan polisleri aradım. Bu arada kapımın zili çaldı. Kendisini 'Polis Hakan' diyerek tanıtan 20 yaşlarındaki genci beylik tabancamı çekip, orada etkisiz hale getirdim" diye konuştu.

    Etiketler:
    FETÖ, İzmir, tuzak, Emniyet müdürü, Polis, Dolandırıcılık, Telefon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sivastopol’de düzenlenen 'Karadeniz’in İncisi' güzellik yarışmasından kareler
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet