Şişli Belediye Başkanı Keskin'den Nişantaşı'ndaki asfaltlama çalışmasına dair açıklama: Kalıcı bir durum değil

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Nişantaşı sakinleri tarafından tepkiyle karşılanan asfaltlama çalışmalarına dair bir açıklama yaptı. Keskin, bunun kalıcı olmadığını, Nişantaşı ile ilgili kapsamlı bir rehabilitasyon projesi hazırladıklarını söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Nişantaşı'nda başlayan asfaltlama çalışmaları nedeniyle tepki gösterilen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in açıklamalarını okurlarına aktardı.

Altaylı, " Nişan'taş'ı nasıl kazanacak? " başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul’un gözbebeği semtlerinden Nişantaşı’nın simgesel hale gelmiş parke sokaklarının asfaltla kaplanmaya başlanması hem Nişantaşı sakinlerinde, hem de Nişantaşı’na biraz hava almak, alışveriş yapmak için gelenlerde ‘İnfial’ yarattı" ifadesine yer verdi.

Altaylı, şunları kaydetti:

"Abartmıyorum, hem mail yoluyla hem sosyal medya üzerinden bana ulaşan yüzlerce kişinin yanı sıra, Habertürk’e de çokça şikayet geldi.

Yaptığımız araştırma, bu asfaltlama kararının eski Başkan Hayri İnönü döneminde alındığını, ihalesinin bile o dönemde yapıldığını ancak uygulamasının şimdi başladığını ortaya çıkardı.

Peki bu yanlıştan dönülemez miydi?

Kendisi de uzun yıllardır Nişantaşı’nın hemen yanı başında, Maçka’da oturan Şişli’nin yeni belediye başkanı Muammer Keskin’i aradım.

Kendisine tepkileri aktardım ve konuştuk.

Başkan’ın söylediklerini şöyle özetleyeyim:

‘- Ne Nişantaşı’nda, ne de Şişli’nin başka bir yerinde orada yaşayan vatandaşlarımızın istemediği bir şeyi yapmayız.

- Nişantaşı’nda özellikle alt ve bodrum katlarda oturan vatandaşlarımızın şikayetleri olmuş. Sızan suların evlerde nemlenme zaman zaman su baskını derecesinde hasara yol açtığı görülmüş. Bu vatandaşlarımız acil bir çözüm istemişler.

- Asfaltlamanın gerekçesi bu. Bildiğim kadarı ile üç sokakta bu yapılıyor. Ancak bu kalıcı bir durum değil.

- Nişantaşı ile ilgili kapsamlı bir rehabilitasyon projesi hazırlıyoruz.

- Bunu mahalle meclislerine getireceğiz ve tartışacağız. Tüm semt sakinlerinin fikrini alacağız.

- Sadece yollar değil, bazı bölgelerde kaldırımlar da berbat vaziyette. İnşaatlar sırasında zarar görmüş bölgeler var. Bunların hepsini bütüncül bir anlayışla yenileyeceğiz.

Şişli Belediye Başkanı Keskin'den Nişantaşı'ndaki parke sokaklara asfalt dökülmesine dair açıklama: Kalıcı bir durum değilhttps://t.co/kJS7PFhI7A pic.twitter.com/gjlt1oLj0d — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 25, 2019

​- Nişantaşı’nın dokusunu, özelliğini bozacak hiç bir şey yapmayız, yaptırmayız. Tam aksine daha da özellikli bir yer haline getirmek istiyoruz.

- Biraz zaman istiyorum.’

Ben de ‘Hadi inşallah’ diyorum.

Unutmasınlar ki, 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’na Nişantaşı’nda yüzde 97 oranında oy çıktı."