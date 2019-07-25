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20:10 25 Temmuz 2019
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    Soylu 'Yaptırmayız' demişti; Suriyeliler eylem kararı aldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yaptırmayız" açıklamasının ardından İstanbul'daki göçmen Suriyeliler, İstanbul Valiliği'nin kararını protesto etmek amacıyla 27 Temmuz'da Fatih'te eylem yapma kararı aldı.

    © AA /
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    İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından "Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz" başlığıyla eylem yapma kararı aldı. Suriyeliler, 27 Temmuz'da Fatih'te protesto eylemi gerçekleştirecek.

    'SURİYE MESELESİ POLİTİK BİR MESELE'

    Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, Valiliğin kararıyla ilgili şunları söyledi:

    "Suriyeliler uzun zamandır Türkiye'de yaşıyor. 2016'da İstanbul'da kayıt durduruldu. Bazı istisnalar hariç. İstanbul'un ve devletin güvenliği hepimiz için önemli. Ama 1 ay içinde bir insan nasıl düzenini bırakıp başka bir ile gidebilir. Bu vatandaş başka ile gitmeli mi? Tabiki gitmeli. Süreç 6 ay veya daha fazla olsaydı daha rahat olurdu. Şuan ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Şuan insanlar gönderiliyor. Dün 30 kişi deport edildi. Suriye meselesi politik bir mesele. Polis veya memur AK Parti'ye karşıysa elinden geleni yapıyor. İnsanların yerine bile imza atılıyor ve Suriye'ye gönderiliyor. Kimliksiz olanlara ulaşamıyoruz. Ciddi bir uygulama sıkıntısı var. Aile dağılımına sebep olunuyor. Eminim ki kimse böyle bir mağduriyeti kabul etmez."

    Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin kararını protesto etmek amacıyla 27 Temmuz'da Fatih'te eylem yapma kararı aldı
    © Fotoğraf :
    Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin kararını protesto etmek amacıyla 27 Temmuz'da Fatih'te eylem yapma kararı aldı

    EYLEM 27 TEMMUZ'DA SARAÇHANE'DE

    © DHA /
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    İstanbul'da yaşayan Suriyeliler Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto eylemi yapmayı planlıyorlar. 27 Temmuz saat 17.00'de yapılacak eylem için sosyal medyadan geniş çaplı çalışma yürütülüyor. ÖZGÜRDER, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği liderliğinde gerçekleştirilecek eylem hakkında dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da konuşmuştu.

    SOYLU: KİMSEYE BİR ŞEY YAPTIRMAYIZ

    Dün NTV'ye konuşan İçişleri Bakanı Soylu, dün göçmen politikası ile ilgili bilgiler vermişti. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini söyleyen Soylu, olası eyleme ilişkin "Kimseye bir şey yaptırmayız" demişti.

    Etiketler:
    Protesto, eylem, İstanbul Valiliği, İstanbul, Suriyeliler, Suriyeli, sınır dışı, Süleyman Soylu
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