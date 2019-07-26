Afgan gencin parçalanarak bavula konulmuş cesedi bulundu

Gülen'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Eskişehir'de Afganistanlı Malik Gülen'in parçalara ayrılıp bavul içerisine konulmuş cesedi bulundu. Olayla ilgili Beitollah Tatlıdil gözaltına alındı.
Gülen'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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