Altaylı'dan Kuzu'ya: Ya içmeden kafa yapan bir şey buldunuz ya da 'Nasıl olsa okumuyorlar' diye sallayıp gidiyorsunuz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Altaylı, "Ya içmeden kafa yapan bir şey buldunuz ya da ‘Nasıl olsa okumayan bir kitle var. Biz de dersek yerler’ diye sallayıp gidiyorsunuz" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Profesör cehaleti bu olsa gerek" başlığıyla yayımlanan yazısında "Anayasa Profesörü, bir ara Anayasa Komisyonu Başkanı, milletvekili Burhan Kuzu Bey, Lozan Antlaşması’nın yıl dönümü nedeniyle bir tweet attı önceki gün" hatırlatmasında bulundu.

Altaylı, söz konusu paylaşımı da hatırlattığı yazısında şunları kaydetti:

"Okudum ve güldüm. ‘Cehaletin bu kadarı ancak eğitimle, hele hele bu kadarı ancak profesör olmakla olabilir’ dedim kendi kendime.

2.5 milyon kilometre kare olan vatan toprağının,Lozan Antlaşması ile 780 bin kilometre kareye düşmüştür.Sevr Anlaşması diye adlandırılan metni Osmanlı Devleti onaylamadığı için geçerliliği yoktur.Üstad Kadir Mısıroğlu’nun “Lozan zafer mi,hezimet mi?” adlı eserini mutlaka okuyun — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) July 24, 2019

​Burhan Kuzu şöyle diyor tweet’inde:

‘Lozan zafer değil, hezimettir. 2.5 milyon kilometrekare vatan toprağı 780 bin kilometrekareye düşmüştür.’

Kuzu’nun bu müthiş tespitine dayanak ise Kadir Mısıroğlu. Kuzu bu tezinde de iddialı. İddiasına dayanak olarak ‘Sevr’i Osmanlı imzalamamıştı ki!’ diyor.

2.5 milyon kilometre kare olan vatan toprağının,Lozan Antlaşması ile 780 bin kilometre kareye düşmüştür.Sevr Anlaşması diye adlandırılan metni Osmanlı Devleti onaylamadığı için geçerliliği yoktur.Üstad Kadir Mısıroğlu’nun “Lozan zafer mi,hezimet mi?” adlı eserini mutlaka okuyun — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) July 24, 2019

​Ah Kuzu ah. Hangi 2.5 milyon kilometrekareden bahsediyorsun Allah aşkına.

Hadi Osmanlı Sevr’i imzalamamıştı tezini kabul edelim. Peki Mondros’u da imzalamamış mıydı?

Aç bakalım Mondros Mütarekesi ne diyor! Onu da mı imzalamadı Osmanlı? Ona da mı inkar!Oku öğren hoca. Bırak meczupların izinden gidip, tarihi çarpıtmayı.

Bağdat’ı kaybetmişsin 1917’de. İngilizler 1918’de hukuksuz biçimde de olsa galibin hukukunu kullanarak Irak’ın kuzeyine çökmüş, bir yandan da Kürtleri örgütlemiş Türkiye’ye karşı.

Suriye’nin büyük bölümü aynı yıl gitmiş. 1918’de gerisini kaybetmişsin. Arap yarımadasının alt tarafı zaten gitmiş, İngiliz işbirlikçisi Arap kardeşlerinizin isyanı ile.

Mısır zaten senin değil uzun zamandır. Balkanlar’ın çoğu çoktan gitmiş.

Kıbrıs dahil Adalar dediğin her şeyi İtalyanlara çoktan bırakmış Osmanlı.

Sen neden bahsediyorsun Kuzu Hocam.

Ya içmeden kafa yapan bir şey buldunuz ya da ‘Nasıl olsa okumayan bir kitle var. Biz de dersek yerler’ diye sallayıp gidiyorsunuz.

Hadi bana inanmıyorsun.

Hadi İlber Hoca’yı muhalif görüyorsun.

Murat Bardakçı’nın yazdıklarını oku Kuzu Hocam.

Profesör Erhan Afyoncu’nun yazdıklarını oku.

Allah’tan kork hocam. Allah’tan kork.

NE DİYECEKSİNİZ MERAK EDİYORUM

Bakın doktora öğrencisi bir genç bana mail atarak ne sormuş:

‘Selamlar Fatih Ağabey,Bu ülke hep böyle dandik miydi? Ben bir doktora öğrencisiyim, yaşım yetmediği için soruyorum: Eskiden de bu memleket böyle seviyesiz, böyle bayağı, böyle vurdumduymaz mıydı?Benim gördüğüm bu ülkede her yerden bir dandiklik, kalitesizlik akıyor. Yaşım elverdiği ölçüde de arttığını görüyorum. Diyeceksin ki bana ne soruyorsun oğlum, adam mı kalmadı. Yok ağabey kalmadı’

Bir genç böyle düşünmeye başladıysa sorun var demektir. Bir gencin böyle düşünmesine neden olacak bir ortam var ise sorun büyük demektir. Bir değil çok genç böyle düşünüyorsa sorun çok çok büyük demektir. Yine de bu genç kardeşimize umudunu kırmamasını söyleyen bir mesaj yolladım.

Ama açıkçası ben de sizin fikrinizi merak ediyorum. Ne dersiniz? Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Önce siz bana yazın. Sonra ben genç kardeşime yazdığım mektubu sizinle paylaşacağım."