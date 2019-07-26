Erdoğan: Hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, gözlerini AK Parti'de açan bir nesle sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herhangi bir isim vermeden AK Parti ile yolları ayrılmış siyasetçileri eleştirdi ve "İhtirasları, hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak adeta AK Parti'de gözlerini açan ve hayatının en anlamlı yıllarını burada geçiren bir nesle sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün AK Parti'nin kapısı, giren herkese açıktır. İhtirasları, hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak adeta AK Parti'de gözlerini açan ve hayatının en anlamlı yıllarını burada geçiren bir nesle sahibiz.

- Maya sağlam olunca hamd olsun, ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, velhasıl kaliteli olur. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da, yarım asırda da ülkemize hizmet edecektir.

- Siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Şehirlerinize döner dönmez 2001'den beri partimizde yer almış her kardeşimize ulaşıp gönüllerini almanızı istiyorum.

- AK Parti sırça köşklerinde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir.