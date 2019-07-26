Belarus Büyükelçisi: Poganşev'in haftaya yoğun bakımdan normal odaya geçirilmesini bekliyoruz

Sputnik'e konuşan Savinykh, "Durum umut verici. Şu anda yoğun bakım ünitesine sadece eşi ve oğlunun girmesine izin veriyorlar. Ancak şu anda Poganşev'in kendinde olduğunu, eşinin ona yemek yedirdiğini ve doktorun talebi üzerine odada birkaç adım attığını söylemek isterim. Durumunun iyiye gittiğini düşünüyoruz. Ancak hâlâ daha yoğun bakımda tutuluyor, zira ziyaret kısıtlaması var. Önümüzdeki hafta normal odaya alınmasını daha sistemli iyileşme sürecinin başlamasını umuyoruz" dedi.

'TÜRK MAKAMLARI BİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR'

Savinykh, Belarus diplomatik temsilciliğinin saldırı nedeniyle güvenlik önlemlerini artırmayı planlayıp planlamadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Güvenlik önlemlerinin her zaman alındığından hiç şüpheniz olmasın. Ancak maalesef bu tür olayların önüne geçilemiyor. Elçilik çalışanları, Türk hükümeti ve güvenlik makamlarıyla yakın işbirliği içinde. Bizimle son derece şeffaf şekilde çalışıyorlar ve bizlere her türlü desteği veriyorlar."

'OLAYIN TURİZM İLİŞKİLERİYLE İLGİSİ YOK'

Savinykh, saldırının turizm alanındaki Belarus-Türkiye ilişkilerinin gelişmesiyle bir ilişkisi olmadığının altını çizdi.

Büyükelçilik İdari İşler Müsteşarı Aleksandr Poganşev, tartıştığı komşusu tarafından silahlı saldırıya uğramış, emekli albay olduğu belirlenen saldırgan daha sonra intihar etmişti.