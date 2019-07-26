Behzat Ç.'nin senaristi yanıtladı: Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?

'BİZ SADECE FETÖ'YÜ İŞLEMEDİK'
Erdem, "Dizi FETÖ'den dolayı mı kaldırıldı?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Tam olarak bundan dolayı kalktı diyemem. Biz sadece FETÖ'yü işlemedik. Bir sürü konuyu işledik, onlardan biri de buydu. İleri görüşlüymüşüz de diyebiliriz ama çok net gözüküyordu her şey. Biz sadece dile getirme cesaretini gösteriyorduk."
'YENİ SEZONDA GÜNCEL MESELELER VAR'
ANİ FİNAL YAPMIŞLARDI
Üç sezon boyunca yayında kalmış ve efsane haline gelmiş olan dizi 17 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanan 96. bölümüyle ani bir kararla final yapmıştı. Dizide Behzat Ç., müdürün emniyet içindeki kritik noktalara polisleri görevlendirdiği, bilgi sızdırdığını anlatıyordu.
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