TBMM Başkanı Şentop'tan gensoru açıklaması: Bu sistemin şanzımanı farklı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde gensoru olmamasına ilişkin eleştirilere yanıt veren TBMM Başkanı Şentop, "Otomatik vitesli arabada debriyaj yok. 'Bu sistemde gensoru niye yok?' sorusunun cevabı bu örnekle anlatılabilir. Bu sistemin şanzımanı farklı, gensoru hükümetin Parlamento içinden çıktığı ve güvenoyu aldığı sistemde olabilir" dedi.

TBBM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Yasama yılı 2. dönemi değerlendirmek üzere gazete, televizyon ve ajansların temsilcileri ve muhabirleri ile bir araya geldi.

Şentop, "Yeni sistemde değişiklikler yapılabilir mi?" sorusuna, "Anayasal düzlemde hükümet sistemiyle ilgili sorun teşkil eden bir yerin olmadığı kanaatindeyim. Alt mevzuatta, kanunla, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olabilecek değişiklikler olabilir. Eleştirilerin hiç birisini Anayasal düzenleme ile ilgili eleştiriler değil. Sistemin işleyişi ile ilgili" yanıtını verdi.

Şentop, Cumhurbaşkanı olarak görev yapan birinin genel başkanlıktan ayrılmasıylla ilgili, "Gerek anayasada gerek alt mevzuatta Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti genel başkanı olmasına dair mecburiyet de yok, mani de yok. Başkanlık sistemi olman yerlerde başkan bir siyasi partinin mensubudur. Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında başkandır. Önceki sistemde başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir sistem" dedi.

'PARLAMENTER SİSTEM KRALLIKLARIN SİSTEMİDİR'

Parlamenter sisteme geri dönülmesi tartışmalarına değinen Şentop, "Parlamenter sistem krallıkların, monarşinin sistemidir. Parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler monarşidir, krallıktır. Krallık olmayıp parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler vardır, onlar da federasyondur. Dünyada krallık, federasyon olmayan Cumhuriyet ve üniter yapıya sahip ülkelerde iyi işleyen parlamenter sistem örneği yoktur" ifadelerini kullandı.

Şentop, erken seçime yönelik soruya," Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum" yanıtını verdi.

Yeni sistemde gensoru olmamasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Şentop, şöyle konuştu:

"Manuel vitesli otomobil ile otomatik vitesli otomobil arasındaki fark. Manuel vitesli arabada debriyaj var. Otomatik vitesli arabada debriyaj arıyorsunuz, sonradan alışıyorsunuz. Otomatik vitesli arabada debriyaj yok. 'Bu sistemde gensoru niye yok?' sorusunun cevabı bu örnekle anlatılabilir. Bu sistemin şanzımanı farklı, gensoru hükümetin Parlamento içinden çıktığı ve güvenoyu aldığı sistemde olabilir. Gensoru basit bir ifadeyle güvenoyunun geri alınmasıdır. Yeni sistemde Parlamento’dan güvenoyu alarak, kurulan bir hükümet yok. Hükümet doğrudan sandıktan çıkıyor."