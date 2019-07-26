Saadet Partisi'nden 'vergi vergisi' videosu

Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

Vergi ile ilgili rakamların verildiği videoda, yüksek verginin iktidarın yaptığı harcamalardan kaynaklandığı ifade edildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmalarından bazı kısımların bulunduğu videoda, "Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerliler, verginin vergisini de ülke olarak biz bulmuşuz dünyanın hiçbir yerinde emsali yok bunun" ifadeleri kullanıldı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.