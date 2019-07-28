İçişleri Bakanlığı’ndan ‘günübirlikçi’ ve ‘göçmen kaçakçılığı’ denetimi

İçişleri Bakanlığı günübirlik kiralanan evlere, araç kiralama firmalarına, göçmen kaçakçılarına yönelik 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimlerde aranan 699 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakanlık göçmen kaçakçılığı uygulaması kapsamında da 271 bin 689 şahsın sorgulandığını, 2 bin 347 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.
İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik ülke genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla 27 Temmuz 2019 günü 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Kiralık Araç Firmaları' ve 'Günübirlik Kiralanan Evler' uygulamaları yapıldı.
Günübirlik Kiralanan Evler Uygulamasında Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 11 bin 160 ev kontrol edildi. Bunlardan 9 bin 148 evin kayıt altında olduğu tespit edildi, 89 ev ise yeni kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı.
Kimlik Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 Yabancı Uyruklu şahsın UYAP / KİHBİ kontrolleri yapıldı.
Kiralık Araç Firmaları Uygulamasında 8 bin 208 firma kontrol edildi, bunlardan 7 bin 718 firmanın kayıt altında olduğu tespit edildi. 65 firma yeni kayıt altına alınırken 152 yasadışı araç kiralama yapan yer tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı. 443 firma sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Kiralık Araç Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 167 şahsın UYAP/ KİHBİ kontrolleri yapıldı.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI UYGULAMASI
Göçmen Kaçaklığı uygulamasında 271 bin 689 şahıs sorgulandı. 17 göçmen kaçakçılığını organize eden şahıs yakalandı, kimlikleri tespit edilenler ile kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olan toplam 2 bin 347 düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan uygulamalarda; 1 şahıs FETÖ/PDY, 2 şahıs adam öldürme, 17 şahıs hırsızlık, 5 şahıs uyuşturucu madde ticareti, 20 şahıs yaralama, 5 şahıs 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet, 14 şahıs tehdit/hakaret, 10 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs çoçuğun cinsel istismar, 2 şahıs fuhuş, 445 şahıs yoklama kaçağı/bakaya, 155 diğer suçlardan ve 22 kayıp olarak aranan şahıs olmak üzere toplam 699 aranan şahıs yakalandı, vize ihlali yapan 9 yabancı uyruklu şahısla ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Ayrıca 544 şahsa adli-idari işlem yapıldı. 183 şahıs gözaltına alındı, 1.913 araç kontrol edildi, 247 adet araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 2 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca 16 adet av tüfeği, 1.113 adet mermi, 166 gr eroin, 262 gr esrar, 110 adet araç, 4 adet tekne-bot, 29 adet sahte pasaport, 55 adet sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.
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