İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan etkisiz hale getirildi

"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4, Şırnak Bölge Jandarma Komutanlığının koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 olmak üzere 8 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."
"Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 1 telsiz, 1 el yapımı patlayıcı, 2 hücum yeleği, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi."
"İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi."
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