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07:20 30 Temmuz 2019
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    AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ

    Özdağ: AK Parti dini bir kurum değildir ki oradan ayrılan hain olsun

    © AA /
    Türkiye
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    Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili olarak kullandığı "Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler" ifadesini değerlendirdi. Özdağ, "AK Parti dini bir kurum değildir ki oradan ayrılan hain olsun" dedi.

    Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, gündeme dair konular hakkında Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın sorularını yanıtladı.

    © AP Photo / Burhan Ozbilici
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    "AK Parti kurulurken yoksullukla, yolsuzlukla mücadele, özgürlük ve demokrasi vaat etmişti. Başlarda özgürlükçü demokrat bir çizgi izledi. Ekonomide kısmi başarılar elde etti" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

    "Ancak zamanla kendini devletle özdeşleştirerek özgürlükçü demokrat yanını kaybetti. Ekonomik sıkıntılar baş gösterince de bütün gücünü iktidarı kaybetmemek üzerine bina etti. Barışçı, barıştırıcı dili değişti. Toplumun hayallerine değil korkularına hitap etmeye başladı, sevdirerek, ikna ederek oy almanın yerini korkutarak oy alma düşüncesi aldı. Bu süreçte ortak akıldan uzaklaşılarak tek kişinin her şey, herkesin hiç bir şey olduğu bir düzene geçildi. Netice ortada. Artık toplumun geleceğine hitap edemiyoruz, geçmişi anlatarak geleceği kurtarmaya çalışıyoruz. Vaatlerimiz kalmadı, inandırıcılığımızı kaybettik."

    'SİSTEM DEĞİŞTİRİLMELİ'

    Özdağ, yeni yönetim sisteminin Türkiye'ye uyup uymadığı sorusu üzerine "Eğer 24 Haziran’dan sonra sorunlarımız azalmış, vaat edilenler gerçekleşmişse uymuştur, sorunlarımız derinleşmişse uymamıştır. Ne denilmişti, 'terör bitecek' bitti mi? 'Meclis güçlenecek', güçlendi mi? 'Bürokratik vesayet bitecek', bitti mi, daha kötüsü geldi. 'Ekonomi uçuşa geçecek' geçti mi, neyi vaat ettiysek tam tersi oldu. Meclis, bakanlıklar sembolik hale geldi" ifadesini kullandı.

    Özdağ şöyle devam etti:

    "Kurumların içi boşaltıldı, yargı siyasallaştı, devletin birliğini, milletin bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamı sadece AK partilileri temsil eder hale geldi. Dünyada böyle bir sistem yok. Buna başkanlık sistemi demek dünyadaki örneklerine hakaret olur. Hiç bir başkanlık sisteminde yakın akrabalar bakan olamaz; işte ABD, var mı böyle bir şey. Tarihi birikimimiz açısından da bu sistem bize uygun değil, Osmanlı’da da Selçuklu’da da sultanın padişahın yanında mutlaka bir veziri azam, yani başbakan olmuştur. Bu sistem yanlıştı, bir ihtiyacın sonucu da değildi; tamamen kişiye endeksli bir sistemdir ve değiştirilmesi zorunludur."

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
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    'DAVUTOĞLU AKÇALI İŞLERE KARIŞMADI'

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki görüşlerini de dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:

    "Ahmet Davutoğlu, siyaset yaptığı yıllar boyunca hep devlete, millete ve ilkelerine bağlı kaldı. Akçalı işlere karışmadı, ahbap çavuş ilişkilerine girmedi. Siyasete nasıl girdiyse öylesine temiz çıktı. AK Parti en yüksek oy oranına onun döneminde ulaştı. Son derece etik dışı bir şekilde Başbakanlık’tan azledildi. Haksızlığa uğradı, parti zarar görmesin diye yıllarca sustu. Trollerin önüne atıldı. AK Parti’de bir kişiden başka itibar gören herkes tehdit ve tehlikedir. Kime yapılırsa yapılsın haksızlığa uğrayanın yanındayım. Sadece bu sebeple sayın Davutoğlu’nun yanında değilim. Ben Türk milliyetçisiyim, belli konularda hassasiyetlerim var. Özellikle ülkenin birlik ve bütünlüğü konusuna Sayın Davutoğlu’nun son derece bağlı olduğunu görüyorum. Sayın Davutoğlu da son derece özgürlükçü, kucaklayıcı, bütünleştirici bir dil taşıyor. Siyasette artık kavga politikasının bitirilmesi lazım. Biz kollarımızı bütün Türkiye’yi kucaklayacak şekilde açacağız. Her siyasete, şiddet içermedikçe her fikre özgürlük diyoruz. ABD ile Rusya arasında yalpalayan bir Türkiye değil kendi eksenini kendi kuran, milli değerlerle evrensel değerleri buluşturan, kendisi kalarak modernleşen bir Türkiye diyoruz."

    'KOMŞULAR DÜŞMAN HALİNE GELDİ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    Özdağ, dış politikaya dair de bazı eleştiriler yöneltti.

    "Millet ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, tehdit edici siyasetten bıktı, aynı binada oturan, aynı camide namaz kılan, aynı kahvede çay içen insanlar birbirine düşman hale geldi. Biz barıştıracağız, bize oy vermeyene oy veren kadar saygı duyacağız. Herkesin hakkını, hukukunu kendi hukukumuz gibi koruyacağız" diyen Özdağ, devamında şunları dile getirdi:

    "Bize de anketler geliyor. Bugün AK Parti’ye oy verenlerin en az yarısı mutsuz, bu en az yarısı kerhen oy veriyor demek. Türkiye’nin enerjisi, imkanları yanlış siyasetlerle heder edildi. Bir gün tarih kavgası yaptık, bir gün Lozan, bir başka gün Atatürk."

    'TEHDİTLER BİZİ KORKUTAMAZ'

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 3
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Özdağ, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili olarak kullandığı "Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler" ifadesini değerlendirdi. Özdağ şunları söyledi:

    "Biz tehditle, riskle dolu bir hayatın içinden geliyoruz, tehdit bizi korkutmaz tam aksine daha da cesaretlendirir. Kimse parti kuruyor diye hain olmaz. İmanda teklik, siyasette, fikir ve düşünce de çoğulculuk esastır. AK Parti dini bir kurum veya doğrudan doğruya din değildir ki oradan ayrılan hain olsun. Yeryüzünde İslam’ı temsil eden kişi veya kurum da yok. Bugün uygulanan politikaların yanlışlığı ortaya çıktığına göre, farklı yolları denemenin gerekliliği de kendiliğinden anlaşılır. Nobranlık, vefasızlık yapmak istemiyorum, yoksa bu hain lafına vereceğim çok cevap var."

    Etiketler:
    Selçuk Özdağ
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