İYİ Partili Sevinç'e, Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle zorla özür dilettirildi

MHP lideri Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, İYİ Partili Davut Sevinç'in dağlık bir alanda Bahçeli'den özür dilediği görüntüleri, "Koskoca adamsın, madem böyle özür dileyeceğin hallere düşecektin niçin MHP lideri ve ülkücülerle ahlaksız yorumlarla muhatap olursun" mesajıyla paylaştı.

Diken'in aktardığı habere göre MHP'li Ahmet Kazanç, görüntülerde İYİ Partili Sevinç'e MHP lideri hakkında sosyal medya hesabından söylediği sözlerden ötürü özür diletiyor.

Koskoca adamsın, madem böyle özür dileyeceğin hallere düşecektin niçin MHP Lideri ve Ülkücülerle ahlaksız yorumlarla muhatap olursun? pic.twitter.com/tMdffgrpqE — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) 29 июля 2019 г.

​Sevinç görüntülerde şunları söylüyor: "Bu sabah sosyal medya Twitter'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli hakkında yaptığım paylaşım yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Bu yaptığım hatayı düzeltmek istedim fakat hesabım askıda kaldığı için yapamadım. Kendisinden, ülkücü camiadan özür diliyorum, genel başkanımızın elini öpüyorum buna vesile olan Ahmet kardeşime, ağabeyime teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için."

'BU AHLAKSIZ İSİM VEREREK BİR MANKENİN NAMUSUNU PAZARLIYOR, YİĞİDİN BİRİ KANSIZ ÖZÜR DİLETİYOR'

Görüntülere sosyal medyadan tepki yağarken, adli mercilerin harekete geçmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek, görüntülere tepki gösterenlere yönelik yaptığı açıklamada ise "Bu ahlaksız isim vererek bir mankenin namusunu pazarlıyor. Bir haftadır önüne gelen ülkücüye küfür, hakaret ediyor. Hem de İYİ Parti kurucusu olarak... Yiğidin biri kansız, şiddetsiz özür diletiyor. Memlekette ne kadar namussuz varsa namus pazarlayanı savunmaya geçiyor" ifadesini kullandı.