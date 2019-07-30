Vedat Milor'un 'Denize itildim' açıklamasına restoran ortağından yanıt

Milor'un Twitter hesabından Burgazada'da sokağa fazladan masa sandalye koyarak yürüme alanını daraltan Ada Keyf Restoran çalışanına ikazda bulunduğunu belirterek "Çalışan beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" sözlerine karşılık geldi.

T24'ten Canan Yıldız'ın haberine göre, Ada Keyf Restoran'ın ortağı Hakan Öncül, Vedat Milor'un ifadelerin karşı çıkarak "2008'den beri burayı işletiyoruz. Denize itilmesi gibi bir olay yaşanmamıştır. Olay zaten yargıya intikal edecek, MOBESE kayıtların istedik" diye konuştu.

Öncül, olayın yaşandığı gece (Pazar) son müşterinin kalktığı esnada Milor'un yoldan geçerken çalışan garsona "Siz kim oluyorsunuz da buraya masa koyuyorsunuz" diyerek çıkıştığını, garsonun ise "Son müşteri de gidiyor, kaldıracağız" dediğini aktardı.

2014 yılında Milor'un restoranları hakkında 'yemekleri çok güzel' yazısı yazdığını, ancak o tarihten sonra mekana gelmediğini ifade eden Öncül, Milor'un Twitter hesabında belirttiği ses kayıtlarını da açıklamasını istedi.

ERDEM GÜL: CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Konunun sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Milor'u arayıp 'geçmiş olsun dileklerini ilettiğini' belirten Gül, "Yaya yolunun ihlali ile ilgili belediyemizce cezai işlem uygulandı" dedi.

Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burgazada’da Sayın @vedatmilor çok üzücü, talihsiz, asla olmaması gereken bir durumla karşılaştı. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. En kısa sürede de ziyaretine gideceğim. Yaya yolunun ihlali ile ilgili belediyemizce cezai işlem uygulandı. Cezai işlemler tabii ki devam edecek ama her şeyin zabıta eliyle çözülmesini beklemek gerçekçi olamaz. Adada yaya kültürünün gelişmesini sağlamalıyız. Yayaların rahat ve huzur içinde olmasını sağlamak görevimiz. Bunu bütün Adalılar olarak elbirliğiyle, birbirimize saygı göstererek ve kurallar konusunda da kendi kendimizin zabıtası olarak gerçekleştirmeliyiz. Bir daha bu tür tatsız durumların yaşanmaması için tüm Adalıları ve kurumlarımızı duyarlılığa davet ediyorum."

Burgazada’da Sayın @vedatmilor çok üzücü, talihsiz, asla olmaması gereken bir durumla karşılaştı. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. En kısa sürede de ziyaretine gideceğim. — Erdemmgul (@erdemmgul) July 30, 2019

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+Yaya yolunun ihlali ile ilgili belediyemizce cezai işlem uygulandı. Cezai işlemler tabii ki devam edecek ama her şeyin zabıta eliyle çözülmesini beklemek gerçekçi olamaz. Adada yaya kültürünün gelişmesini sağlamalıyız. Yayaların rahat ve huzur içinde olmasını sağlamak görevimiz — Erdemmgul (@erdemmgul) July 30, 2019

​

+ Bunu bütün Adalılar olarak elbirliğiyle, birbirimize saygı göstererek ve kurallar konusunda da kendi kendimizin zabıtası olarak gerçekleştirmeliyiz. Bir daha bu tür tatsız durumların yaşanmaması için tüm Adalıları ve kurumlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. — Erdemmgul (@erdemmgul) July 30, 2019

​NE OLMUŞTU?

Vedat Milor, olayı Twitter hesabından duyurmuş, "Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı" diye yazmıştı.

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi. — Vedat Milor (@vedatmilor) July 30, 2019

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